Billie Eilish: Ihre Air Jordans sind vegan

DE Showbiz - Billie Eilish x Nike x Air Jordan war zweifelsohne eine der am meisten erwarteten Kollaborationen in der Sneaker-Welt. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Am Dienstag (21. September) enthüllte Billie Eilish (19, 'Happier Than Ever') die veganen Air Jordans auf Instagram. Zu sehen sind dort zwei Fotos der Sängerin, auf denen sie die in Zusammenarbeit mit dem Nike-Team entworfenen Sneaker präsentiert.

Vegan und nachhaltig

Auf dem ersten Schnappschuss trägt die Musikerin ein schwarzes Baggy-Outfit und zeigt ein Paar pastellgrüne Air Jordans. Auf dem zweiten Bild posiert sie in einem weißen T-Shirt und khakifarbenen Shorts, dazu trägt sie ein Paar beigefarbene Air Jordans. "Ich bin so aufgeregt, endlich meine beiden Air Jordan-Designs mit euch zu teilen! Ich habe @jumpman23 (Michael Jordan) schon immer geliebt und es war eine unglaubliche und surreale Erfahrung, diese zu kreieren, vor allem auf nachhaltige Weise (100 Prozent vegan mit über 20 Prozent recyceltem Material)", kommentierte sie den Post. "Beide starten am 27.9. auf store.billieeilish.com und am 30.9. auf der Nike SNKRS App! Und ihr könnt jetzt auf SNKRS mehr über die Designs erfahren!!! Heheheeee."

Billie wurde vegetarisch erzogen und setzt sich regelmäßig für Tierrechte und Veganismus ein.

Billie Eilish ist eine vegane Stilikone

Als Reaktion auf ihren Post lobten die Verantwortlichen der Non-Profit-Organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) die 19-Jährige für ihr Engagement in Sachen Tierschutz. "Die Farben, die Silhouetten und die verwendeten veganen Materialien (Herz-Emojis). Danke, dass du bei allem, was du tust, an die Tiere und unsere Umwelt denkst. Ich kann es kaum erwarten, diese zu rocken", schrieb der Vertreter.

Die Kollaboration erhebt die kalifornische Künstlerin auf das Niveau von Ikonen wie Rap-Star Travis Scott (30, 'Goosebumps') oder Designer Virgil Abloh (40) der als einer der wenigen in der Lage war, die wohl berühmtesten Sneaker der Geschichte neu zu gestalten. Billie Eilish wird seit Jahren für ihren Modestil gefeiert und hat ihre Vorliebe für den Air Jordan immer wieder zum Ausdruck gebracht. Im Laufe der Jahre trug sie mehrere Modelle, darunter die Air Jordan 4, die offensichtlich zu ihren Favoriten gehören. Vor diesem Hintergrund könnte die Billie Eilish x Air Jordan-Kollaboration zustande gekommen sein.

Bild: Faye's Vision/Cover Images