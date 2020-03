Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: Habt keine Panik, aber seid auch nicht dumm

DE Showbiz - Billie Eilish (18) ist, wie alle anderen Menschen auch, vom Coronavirus betroffen. Die noch ausstehenden Termine ihrer 'Where Do We Go?'-Tour fallen ins Wasser, wie die Sängerin nun angekündigt hat. In der vergangenen Woche hatte sie die Entscheidung getroffen, die Konzerte zu verschieben.

Seid nicht verantwortungslos

In Nordamerika hätten noch einige Konzerte stattfinden sollen. Doch daraus wird jetzt nichts, wie Billie am Montag in einem Statement erklärte und darin auf das Verständnis ihrer Fans hofft: "Habt keine Panik, aber seid auch nicht dumm. Das Coronavirus ist schon eine ziemlich große Sache, und es handelt sich dabei nicht um einen Witz. Ich weiß, weil es viele von uns nicht mit eigenen Augen gesehen haben – was es mit uns macht und wen es betrifft – ist schwer zu verstehen, dass es wirklich echt ist. Aber es ist wirklich echt, und ich habe viele junge Menschen auf der Welt gesehen, die in Clubs oder an Strände gehen, die einfach nur rausgehen und rumhängen. Das ist wirklich verantwortungslos."

Billie Eilish versucht, ihre Fans zu erziehen

Es läge nun in der Verantwortung eines jeden Bürgers, ausreichend Abstand von anderen Menschen zu halten. Schließlich müsse man an die älteren und gebrechlichen Bürger denken, die ebenfalls Teil der Gesellschaft seien und für die das Coronavirus lebensbedrohlich sein kann. Billie Eilish riet ihren Fans, so weit wie möglich im Haus zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, Massen an Klopapier und anderen Haushaltswaren zu kaufen. Auch andere Stars hatten diese Botschaft für ihre Fans. Ariana Grande, Taylor Swift und Bebe Rexha hatten zu mehr Verantwortungsbewusstsein aufgerufen.