Billie Eilish: Die Musikindustrie will dich zum Produkt machen

Billie Eilish (17) weiß genau, was sie will. Die Sängerin ('Bad Guy') ist nach einem kometenhaften Aufstieg zum neuen It-Girl des Pop ernannt worden. Als solches muss Billie auch mehr und mehr Interviews geben. Darin nimmt sie kein Blatt vor den Mund.

Lasst mich machen

Aufgrund ihres zunehmenden Erfolgs ist Billie nun auf dem Cover der aktuellen australischen 'Vogue' zu sehen. Im Interview mit dem Magazin macht sie deutlich, sich nicht dem Druck der großen Musikbosse beugen zu wollen:

"Jeder ist sofort bereit dir zu sagen, was du tun sollst. Jeder sagt dir: 'Du bist meine Schöpfung.' Es ist merkwürdig, dass das Schwerste ist, zu tun, was du willst. Jeder will dich zu seinem Produkt machen. Es hat eine lange Zeit gebraucht, Menschen davon zu überzeugen, dass ich weiß, was ich tue, was ich will, und dass ich gut darin bin."

Billie Eilish braucht keine Schublade

In gerade einmal zwei Jahren ist die 17-Jährige zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit geworden. Auf Spotify hat sie bereits eine Milliarde Streams erzielt. Trotzdem bleibt Billie auf dem Boden, schreibt und produziert ihre Musik bei sich zuhause mit ihrem Bruder Finneas O'Connell (21).

Gleichzeitig nervt es Billie Eilish allmählich, als neues Gesicht des Pop bezeichnet zu werden: "Ich bin dankbar für die Bewunderung und die Liebe, aber ehrlich gesagt werde ich dem gegenüber taub. Ich weiß noch, wie ich anfangs als neues Gesicht des Pop oder als neues It-Girl bezeichnet wurde. Das hat mich damals schon gestört. Das Merkwürdige an uns Menschen ist, dass wir denken, wie müssten jedem einen Stempel aufdrücken. Das müssen wir aber nicht."

