Billie Eilish: Bitte keine Witze über mein grünes Haar

DE Showbiz - Billie Eilish (19) hat ein Markenzeichen, das schon von weitem leuchtet. Die Sängerin ('No Time To Die') ist leicht an ihrem neongrünen Pony zu erkennen, doch ihre ungewöhnliche Haarfarbe bietet auch eine Menge Angriffsfläche.

"Sonst gibt es kein Album"

Gern machen sich Hater über die leuchtenden Strähnen lustig, doch auch Fans necken ihren Star gern liebevoll ob der auffälligen Haarpracht. Das ist Billie jetzt zu viel geworden, und sie machte sich in einer Reihe von Clips in ihrer Instagram Story Luft. "F**** euch, Leute. Hört doch einfach mal auf, euch über mich lustig zu machen. Ich mache hier verf**** noch mal gerade ein Album. Das werde ich nicht veröffentlichen, wenn ihr mich weiterhin wegen meiner Haar aufzieht. Haltet das Maul!" erklärte Billie. Allerdings musste sie dabei selbst lachen.

Billie Eilish beendet eine Ära

Die Konsequenzen der pausenlosen Haar-Attacken will sie allerdings erst im neuen Jahr ziehen. Im Februar soll auf Apple+ eine Doku über die Sängerin herauskommen. Sobald 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' zum Streamen bereitsteht, wird Billie entweder zum Friseur gehen oder zum Farbtopf greifen. "Ich werde es ändern, sobald die Doku draußen ist. Es wird das Ende einer Ära sein, ich gebe euch eine neue Ära." Sich so ganz am Schluss der alten Ära noch mit ihren Haaren zu befassen, sei ihr jetzt zu viel, so Billie weiter: "Lasst mich einfach in Ruhe, lasst mich mit den verf***** Haaren in Ruhe, die ich schon viel zu lange habe." Ihre Fans können sich jetzt also gleich dreifach freuen: Nächstes Jahr gibt es nicht nur neue Musik und eine Doku, sondern auch noch einen ganz neuen Haarschnitt bei Billie Eilish.