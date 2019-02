Allgemein | STAR NEWS

Betrogene Khloé Kardashian: So leidet sie nach der Trennung

Das Lächeln fällt Khloé Kardashian (34) zurzeit so richtig schwer. Die TV-Persönlichkeit ('Keeping Up With The Kardashians') hat sich endgültig von ihrem langjährigen Freund, dem Basketballspieler Tristan Thompson (27), getrennt.

Ein Seitensprung zu viel

Dabei gingen die Trennungsgerüchte schon lange um. Spätestens als Tristan seine Freundin kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True vor zehn Monaten betrog, schien das Beziehungsaus nur noch eine Frage der Zeit zu sein, auch wenn beide Parteien sich demonstrativ immer wieder zusammenrauften. Doch der Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte, war ein Seitensprung Tristans mit Jordyn Woods (21), die ausgerechnet die beste Freundin von Khloés Schwester Kylie Jenner (21) ist. Jetzt machte sich der Star auf Instagram Luft.

Herzzerreißende Worte auf Instagram

"Das Schlimmste ist, von einer Person verletzt zu werden, der man bereits erklärt hat, wie verletzlich man sich fühlt", schreibt sich Khloé Kardashian ihren Schmerz von der Seele. "Wenn Leute sich bei dir nach mir erkundigen, dann sag ihnen bitte dies: 'Sie war die Einzige, die mich ehrlich geliebt hat, und ich habe sie zerbrochen'." Daneben ist das Bild einer weinenden Frau zu sehen.

Keine Frage: Die Wunden, die Tristan Thompson Khloé Kardashian zugefügt hat, werden so schnell nicht heilen.

