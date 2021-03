Allgemein | STAR NEWS

Beste Freunde: Wer auf Sarah Lombardis Hochzeit singt

DE Deutsche Promis - Die Liebe des Traumpaares bei 'Deutschland sucht den Superstar' hätte kein Regisseur besser inszenieren können: Pietro Lombardi (28) und (damals noch) Sarah Engels (28) lernten sich als Teilnehmer der Talentshow kennen, standen sich im Finale als Konkurrenten gegenüber, Pietro gewann.

Pietro Lombardi freut sich für seine Ex

Doch auch Sarah ging nicht leer aus, denn aus den Rivalen auf der Bühne wurde ein Paar im wirklichen Leben: Es folgte die Hochzeit, die Geburt von Sohn Alessio…doch ein Happy-End war beiden dann doch nicht vergönnt. Sarah Lombardi ging fremd, es wurde viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Das Märchen endete schließlich vor dem Scheidungsrichter. Doch allmählich näherten sich die Streithähne einander wieder an. Mittlerweile singen sie auf Social Media nur noch Loblieber übereinander. Und so ist es auch kein Wunder, dass Pietro sich darüber freut, dass Sarah wieder in festen Händen ist.

Sarah Lombardi fand neues Glück

Während Pietro Lombardi nach wie vor Single ist, hat Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher (27) neues Glück gefunden. So verliebt sind die beiden, dass sie Ende 2020 ihre Verlobung bekannt gaben. Traurig, dass Sarah bald einen anderen Namen tragen wird, ist Pietro nicht, wie er im Chat auf Instagram klarstellte: "Warum soll ich traurig sein, wenn sie heiratet?" Schließlich sei Julian "echt ein Lieber". Seinen Segen wird er den beiden sogar persönlich geben, wie er weiter verriet, denn Pietro wird auf Sarahs und Julians Hochzeit singen. Und vielleicht klappt es auch bald für ihn mit der Frau fürs Leben.