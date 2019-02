Allgemein | STAR NEWS

Ben Affleck: Zurück zur Ex?

Schauspieler Ben Affleck (46) hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres eigentlich von der Produzentin Lindsay Shookus (38) getrennt. Doch so ganz können die beiden ihre Finger offenbar nicht voneinander lassen – denn jetzt wurden sie gemeinsam beim Kaffeetrinken und anschließenden Abendessen gesichtet.

Lindsay, Shauna, Lindsay?

Ben Affleck turtelt wieder mit seiner Ex. Der Darsteller ('Argo') hatte sich von Jennifer Garner (46) getrennt und war danach – unter anderem – mit 'Saturday Night Live'-Produzentin Lindsay Shookus gesehen worden. Die beiden genossen eine einjährige Romanze, die im August 2018 schließlich ihr Ende fand. Anschließend ließ sich Ben in die Arme des 'Playboy'-Models Shauna Sexton treiben, mit der er im Oktober 2018 für ein Wochenende nach Montana verschwand – kurz nachdem er seinen jüngsten Alkohol-Entzug beendet hatte. Nur wenige Tage später war dann aber schon wieder alles vorbei.

Alte Liebe rostet nicht

Dafür scheint die Liebesflamme zwischen ihm und Lindsay wieder entbrannt zu sein, denn die beiden wurden am Samstag [23. Februar] gemeinsam fotografiert. Zunächst waren sie am Nachmittag gemeinsam bei Starbucks in Los Angeles, bevor sie am Abend zusammen essen gingen. Beide kamen allerdings getrennt im Katsuya-Restaurant an. Ben hatte sich in einem Anzug besonders schick gemacht, während sich Lindsay für ein lockeres Outfit, bestehend aus Jeans, Shirt und Stiefeln, entschieden hatte.

Hochzeit, aber nicht zwischen ihnen

Einen Teil seines Wochenendes verbrachte Ben Affleck aber auch mit Jennifer Garner, der Mutter seiner Tochter. Gemeinsam mit zwei ihrer insgesamt drei gemeinsamen Kinder waren Jennifer und Ben auf einer Hochzeit von Freunden in Los Angeles, wie die britische 'Daily Mail' berichtet. Seit Ende 2018 sind Bennifer endlich geschieden – drei Jahre, nachdem sie ihre Trennung bekanntgegeben hatten. Zehn Jahre waren sie verheiratet. Für die 13-jährige Violet, die zehnjährige Seraphina und den sechs Jahre alten Samuel haben sie das gemeinsame Sorgerecht.

© Cover Media