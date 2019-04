Allgemein | STAR NEWS

Ben Affleck: Schon wieder alles aus mit Lindsay

Ben Affleck (46, ‘Batman Begins’) und Lindsay Shookus (38) haben sich zum zweiten Mal getrennt. Nach seiner Trennung von Schauspielkollegin Jennifer Garner (46) hatte Ben mit der ‘Saturday Night Live’-Produzentin angebandelt, mit der bis zum August 2018 ein Jahr zusammen war. Im Februar dieses Jahres hatten sie sich wieder versöhnt und erschienen gemeinsam zur Premiere von Bens Film ‘Triple Frontier’. Jetzt ist alles wieder aus.

Zu weit entfernt

Laut mehreren Medienberichten soll die örtliche Distanz ein Problem gewesen sein. Denn Lindsay wohnt in New York City, während Ben in Los Angeles zuhause ist. So einfach kann Lindsay auch nicht nach Kalifornien umsiedeln, schließlich teilt sie sich das Sorgerecht um ihre Tochter mit ihrem Exmann, der im Big Apple wohnt. Ein Insider erklärt diesbezüglich gegenüber ‘People.com’: "Sie hat ein Kind und einen Exmann und einen Job in New York und Ben hat eine Familie und einen Job in Los Angeles. Sie lieben und respektieren sich zwar, aber sie haben begriffen, dass es einfach nicht funktionieren kann. Sie hatten sich wirklich noch einmal eine Chance gegeben."

Alles ist gut

Böses Blut solle jetzt allerdings nicht zwischen ihnen fließen, wie der Insider fort fährt: "Sie werden immer Liebe füreinander empfinden." Lindsay und Ben hatten im Sommer 2017 angebandelt. Es war die erste feste Beziehung für den Schauspieler, nachdem er sich von seiner Frau Jennifer Garner getrennt hatte. Nach der ersten Trennung von Lindsay Shookus hatte Ben Affleck eine kurzlebige Romanze mit dem Model Shauna Sexton genossen, die allerdings nicht lange hielt.

