Beatrice Egli: „Weltstar“ als Überraschungsgast in ihrer neuen Show

DE Deutsche Promis - Auf Instagram heizt Sängerin Beatrice Egli (33) die Vorfreude auf ihre neue Schlagershow an. Sie übernimmt 'SWR Schlager – Die Show', die Sendung heißt fortan 'Die Beatrice Egli Show'. "Das wird wirklich ein richtig, richtig schöner Abend", kündigte sie in einer Instagram Story an. "Ich bin total in den Vorbereitungen und bin jetzt schon total aufgeregt. Das müsst ihr erleben. Es wird eine unvergesslich schöne Sendung."

Beatrice Egli freut sich auf tolle Gäste

Bei der Aufzeichnung am 5. April treten viele bekannte Stars auf: "Ich freue mich jetzt schon auf meine Gäste Kerstin Ott, Ireen Sheer, Semino Rossi, Francine Jordi, Ross Antony, Anna-Carina Woitschack, Stefan Mross, Art Garfunkel Jr., Eric Philippi, Tim Peters, Seven und andere", erklärte Beatrice. Und es gibt auch noch eine besondere Überraschung: "Einen Gast habe ich euch noch nicht verraten. So viel sei gesagt: Er ist ein absoluter Weltstar." Wer mag der Überraschungsgast sein? Spätestens am 23. April, wenn die Show ausgestrahlt wird, erfahren wir es.

Beatrice hielt ihr privates Glück geheim

Wie verschwiegen Beatrice Egli sein kann, erfuhren ihre überraschten Fans kürzlich, als bekannt wurde, dass sie bereits seit längerer Zeit mit ihrem Musikproduzenten Joachim Wolf (51) zusammen ist. Zuvor hatte sie in einer Fernsehsendung auf die Frage, bis zu welchem Grad sie ihr Privatleben öffentlich machen würde, gesagt: "Es hat viel mit dem Partner zu tun. Wenn er in der Öffentlichkeit steht, dann ist es normal. Dann ist man automatisch ein öffentliches Paar. Wenn er aber jemand ist, der das nicht will, dann werde ich das akzeptieren." In Joachim hat sie jedenfalls ihren größten Fan gefunden. Auf Instagram postet er laufend Bilder von ihr, schwärmt: "Sie gibt immer 110 Prozent. Sie ist die Sonne!" Und der Erfolg gibt den beiden Recht – Joachim Wolf und Beatrice Egli scheinen in jeder Hinsicht ein Dream Team zu sein.

