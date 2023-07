Allgemein | STAR NEWS

Beatrice Egli über ihr neues Album: „Im Moment durchlebe ich eine angespannte Phase

DE Deutsche Promis - Beatrice Egli (35) möchte nicht in alten Gewohnheiten steckenbleiben. Jeden Tag dasselbe zu machen oder feste Strukturen sind nichts für die Sängerin, die gerade ihr neues Album 'Balance' vorstellt.

Extrem neugieriger Mensch

"Meine Beständigkeit ist die Veränderung", erklärte die Schweizerin im Gespräch mit 't-online.de'. "Ich bin ein extrem neugieriger Mensch und dies treibt mich an", beschrieb sie ihre Motivation. "Ich hatte im Leben oft das Gefühl, dass ich nicht angekommen bin. Heute freue ich mich darüber, denn für mich ist der Weg zum Ziel viel spannender. " Das sei auch bei ihrem neuen Album der Fall, das gerade erschienen ist. "Im Moment durchlebe ich eine angespannte Phase", gestand die gelernte Friseurin. "Ich habe an 'Balance' mit einem neuen Team gearbeitet. Die Entscheidung habe ich getroffen und dann mit neuen Menschen gearbeitet."

Beatrice Egli braucht Zeit für sich

Aber auch das neue Team musste hinnehmen, dass Beatrice Egli nicht ständig ansprechbar ist. Sie braucht ihre Auszeit. "Die ist mir sogar sehr wichtig. Ich habe mein Team unfassbar gerne, dennoch nehme ich mir jeden Tag eine Stunde für mich", betonte der Schlagerstar. "Mal gehe ich allein in den Park, setze mich in die Sonne oder ich nehme mir einen Raum und mache dort Yoga." Sportlich ist die ehemalige Siegerin von ‘Deutschland sucht den Superstar' (’DSDS') sowieso. So erklomm sie 2021 das Matterhorn, mit 4478 Metern einer der höchsten Berge der Alpen. Auch wenn sie sich ein halbes Jahr auf den Aufstieg vorbereitete, war dies nicht ohne Risiko. Gerade beim Abstieg wurde es kribbelig. "Beim Runtergehen hat meine Bergführerin mich zwei Mal so gehalten, wo ich echt dachte, jetzt hat sie mein Leben gerettet", offenbarte Beatrice Egli, die sich jetzt wieder auf das Erstürmen der deutschen Charts konzentrieren kann, der 'Bild'.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images