Beatrice Egli ganz abgeklärt: Hater im Internet entlarven sich nur selbst

DE Deutsche Promis - Wie viele Promis sieht sich auch Beatrice Egli (35) immer wieder Angriffen von Hatern auf Social Media ausgesetzt. Dabei ist die Sängerin ('Mein Herz') doch eigentlich dafür bekannt, dass sie ein stets gut gelaunter Sonnenschein ist.

“Wo Licht ist, ist auch Schatten”

Doch wenn einem mehr als eine halbe Million Menschen auf Instagram folgen, bleibt es leider nicht aus, dass es immer wieder böse Kommentare hagelt. Die Schweizerin weiß: "Wo Licht ist, ist auch Schatten." Im Gespräch mit RTL gestand sie: "Natürlich gibt es auch Kommentare, die ich lese und denke: ‘Warum jetzt?’ Mittlerweile nehme ich das gar nicht persönlich." Ihr tröstender Gedanke: "Wie jemand über einen anderen redet, sagt mehr über ihn aus als über die Person, über die er spricht. Das ist etwas, das ich mir viel mehr denke, wenn ich die Kommentare mittlerweile lese." Statt Wut kommt bei der ehemaligen 'DSDS'-Siegerin eher das Gefühl des Mitleids auf.

Beatrice Egli hat die nötige Balance

"Was für ein armer Mensch, wenn er so viel Wut in sich hat", findet Beatrice Egli. Sich von Social Media abzuwenden kommt indes nicht für sie infrage, denn die Musikerin liebt den direkten Kontakt zu ihren Fans. "Ich kann so meine Wahrheit immer erzählen über meine Kanäle. Das ist mir sehr, sehr wichtig", so der Star, der Kommentare auch liest und Likes verteilt. Ihre Gelassenheit verdankt sie auch der Tatsache, dass sie sich die dringend benötigte Zeit für sich selbst nimmt, und zwar jeden Tag, wie sie gegenüber 't-online' verriet: " Mal gehe ich allein in den Park, setze mich in die Sonne oder ich nehme mir einen Raum und mache dort Yoga."

Kein Wunder also, dass ihr neues, vor zwei Wochen erschienenes Album 'Balance' heißt, denn offenbar weiß die Sängerin, sich Ausgleich zu verschaffen. Ab November stellt sie ihr neues Werk auch live vor. "Freu mich so, wenn wir bald alle neuen Songs gemeinsam auf der Tour feiern", schrieb Beatrice Egli auf Instagram — der Vorverkauf hat begonnen.

Bild: Andreas Lander/picture-alliance/Cover Images