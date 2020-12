Allgemein | STAR NEWS

Barack Obama: Spielt dieser Rapper bald den Ex-Präsidenten?

DE Showbiz - Zwei Amtszeiten als erster schwarzer US-Präsident sind eigentlich genug Stoff für ein Biopic. Wer also sollte Barack Obama (59) auf der großen Leinwand verkörpern, sollte das Leben des einst mächtigsten Mannes der Welt je verfilmt werden?

Drakes größte Fans wohnten einst im Weißen Haus

Der Politiker hat bereits eine genau Vorstellung, wem er zutraut, sich in ihn zu verwandeln: "Ich sag's mal so: Es hat den Anschein, dass Drake alles erreicht, was er möchte. Er ist so talentiert. Sollte also die Zeit kommen, und er zur Verfügung stehen…" Weiter fügte Obama im Interview mit 'Speedy Morman' hinzu: "Was das wichtigste ist: In meinem Haushalt wird das auf jeden Fall abgesegnet. Ich vermute, dass das für (meine Töchter) Malia und Sasha ok ist." Beide seien große Fans des Rappers. Mit seinem Casting-Wunsch dürfte der Ex-Präsident offene Türen einrennen.

Barack Obama genau studiert

Drake hat nämlich bereits mehrfach betont, dass er sich nichts mehr wünsche, als Obama in einem Biopic zu spielen. Schon 2010, als der Politiker noch im Amt war, hatte er begonnen, sich dessen Reden besonders aufmerksam anzuschauen, um sich mit seiner Art und Weise zu sprechen vertraut zu machen. "Ich verfolge es aufmerksam und achte auf den Tonfall in seiner Stimme", erklärte Drake damals gegenüber dem Magazin 'Paper'. "Wenn der Tag kommt, muss ich also nicht mehr mühevoll lernen, so wie er zu sprechen." Bleibt zu hoffen, dass sich die Drehbuchautoren in Hollywood Notizen gemacht haben: Sehen wir bald ein Barack-Obama-Biopic mit Drake in der Titelrolle?