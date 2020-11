Allgemein | STAR NEWS

Barack Obama: Als US-Präsident fürchtete er um seine Ehe

DE Showbiz - Nicht nur die Verantwortung für die Vereinigten Staaten von Amerika lastete schwer auf Barack Obamas (59) Schultern. Während seiner US-Präsidentschaft sorgte sich Obama auch, ob seine Ehe mit Michelle (56) dem Druck standhalten könne.

Das Traumpaar stand unter Strom

Das verriet Barack Obama in seinen gerade erschienenen Memoiren 'A Promised Land'. Darin berichtet der einst mächtigste Mann der Welt von "Spannungen" zwischen den beiden, die vielen eigentlich als Traumpaar erschienen und noch immer erscheinen. Michelle habe sich zudem "einsam" gefühlt, da er so wenig Zeit für sie hatte. Doch die beiden seien schließlich "heil durch die ganze Sache gekommen", wie Barack Obama in einem Interview mit 'People' weiter ausführte.

Barack Obama litt unter Stress

Dabei sei der Druck nicht nur auf ihn sondern auch auf seine Familie stets groß gewesen. "Die ganze Zeit haben Michelle und ich diese unterschwellige Spannung gefühlt", so der ehemalige Politiker. "Der Druck, der Stress, alles stets richtig zu machen, jeden Moment auf Hochtouren zu laufen." Es habe Momente gegeben, in denen Michelle frustriert gewesen sei, doch sie wusste, dass viel wichtigere Dinge auf Baracks Tagesablauf standen. "Also hat sie sich zurückgehalten."

Immerhin sind beide auch vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt noch zusammen und gemeinsam stärker denn je — seit insgesamt 28 Jahren. Irgendwas muss Barack Obama also doch richtig machen.