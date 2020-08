Allgemein | STAR NEWS

Azealia Banks: Wie krank ist sie wirklich?

DE Showbiz - Azealia Banks (29) ist mittlerweile mehr für ihre Wutausbrüche auf Social Media bekannt denn für ihre Musik. Auch außerhalb des Internets hat die Rapperin bereits für mehrere Skandale gesorgt, sich Auseinandersetzungen mit Kollegen wie Iggy Azalea (30) und Russell Crowe (56) geleistet. Doch nun sind Fans besorgt.

Was will Azealia Banks ihren Fans sagen?

Azealias neue Videos auf Instagram unterscheiden sich deutlich von ihrer bisherigen Herangehensweise an das Medium Social Media. Die Musikerin gibt sich nicht etwa kampfbereit und siegessicher. Stattdessen klingt es, als habe sie aufgegeben. Gleichzeitig erklärte sie ihren Fans, sie habe sich professionelle Hilfe gesucht. Azealia gestand: "Ich sterbe lieber als Heldin anstatt als Schl*mpe, über die sich andere lustig machen." Bezug nahm sie damit auf ihre sehr öffentlichen und sehr prominenten Kämpfe mit Kollegen. Sie fuhr fort: "Meine Seele ist müde. Ich bin bereit zu gehen. Ja, ich glaube, ich bin hier fertig. Ich bin einfach bereit zu gehen. Friedlich, natürlich. Ich werde meine letzten Zeiten dokumentieren und für euch alle filmen, damit ihr mich versteht; mich und meine Perspektive. Ich werde mein Bestes tun, mit meiner letzten Kraft die Projekte fertig zu stellen, die ich versprochen habe."

Große Sorge

Was wie ein Abschiedsbrief klang, versetzte ihre Fans in tiefe Sorge. Es dauerte nicht lange und Azealia Banks wurde mit Nachrichten und Kommentaren ihrer entsetzten Bewunderer regelrecht bombardiert. Doch dagegen wehrte sich die Künstlerin, bat ihre Fans darum, das Schreiben zu unterlassen: "Ich habe keine Schmerzen. Ich spüre Frieden." Das machte es jedoch nicht besser. Ein Fan schrieb etwa: "Ich hoffe, jemand, der Azealia nahe steht, wendet sich an sie, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht." Ein Sprecher von Azealia Banks hat sich derweil noch nicht geäußert.