Allgemein | STAR NEWS

“Axt unterm Bett”: Betty Taubes schlimme Zeit im Heim

DE Showbiz - Betty Taube (28) hatte nicht gerade einen idyllischen Start ins Leben. Die ‘Germany’s Next Topmodel’ (GNTN)-Kandidatin von 2014 wuchs acht Jahre in einem Heim auf, da sich ihre Mutter nicht um sich kümmern konnte.

“Die wollte mich immer umbringen”

An diese Zeit erinnerte sie sich jetzt in dem Podcast ‘Yum Yum Hustlers’ von Alicia Awa und Alex Mariah Peter und es sind keine schönen Erinnerungen. So litt sie als Zehnjährige unter einer gewalttätigen Mitbewohnerin. “Ich war in einem Zimmer mit einer psychisch Kranken, also einem Mädchen, das auch ab und zu mal in einer Klinik war und die wollte mich immer umbringen. Die hatte dann eine Axt unter ihrem Bett“, schauderte die Influencerin. Dann habe sie auch immer Scherben vor ihrem Bett gefunden.

Niemand glaubte Betty Taube

Die Situation wurde auch dadurch nicht einfacher, dass von den Erwachsenen niemand Betty Taube glauben wollte. “Es wurde immer gesagt: ‘Sie ist gerade durcheinander und sie versucht, alle gegeneinander auszuspielen.’ Aber es war einfach die Wahrheit, ich hab’ mir das nicht ausgedacht.”

So etwas kann schon traumatisieren, aber gerade weil die gebürtige Brandenburgerin solche unschönen Erlebnisse hatte, will sie etwas zurückgeben. "Als ich mit 18 auszog, habe ich mir geschworen: Wenn ich älter bin, komme ich zurück ", erzählte sie unlängst ‘Bild am Sonntag’. “Ich habe in den letzten Jahren viel Therapie gemacht und an mir gearbeitet. Jetzt kann ich den Kindern, die in der gleichen Situation sind wie ich damals, etwas zurückgeben." Betty Taube hat einen Weg gefunden, aus ihrem Kindheitstrauma etwas zu ziehen, was anderen weiterhelfen kann.

Bild: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Artikel zum Thema Nach Traumhochzeit: Betty Taube hat genug vom Heiraten