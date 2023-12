Allgemein | STAR NEWS

Alles zu stressig: Model Betty Taube ist ein Weihnachtsmuffel

DE Deutsche Promis - Die Vorweihnachtszeit könnte in diesem Jahr kaum weihnachtlicher sein. Die Weihnachtsmärkte schenken beim Minustemperaturen dampfenden Glühwein aus, weite Teile Deutschlands sind schneebedeckt. Doch es gibt sie natürlich, die Weihnachtsmuffel. Weihnachtsmuffel wie Betty Taube (29).

"Die Leute drehen alle durch"

Trotz Skepsis über die Festtage schaute das Model dieses Woche beim Weihnachtsmarkt von Kollegin Lena Gercke in Berlin vorbei. Auch hier ging es festlich zu, aber das beeindruckt die ehemalige Teilnehmerin von 'Germany's Next Topmodel' nicht sonderlich. "Ich muss gestehen, dass ich Weihnachten nicht mag", verriet sie. Der Grund: "Mir ist das alles zu stressig, die Leute drehen alle durch." Warum also überhaupt erst auf einen Weihnachtsmarkt gehen? Genau dem kann Betty dann aber doch etwas abgewinnnen — aus kulinarischen Gründen. "Da gibt es einfach alles zu essen, was gut schmeckt. Und da nehme ich auch gerne mal ein paar Kilos zu in dieser Zeit."

Betty Taube macht sich keinen Stress beim Essen

Obwohl Models dafür bekannt sind, manchmal selbst Salatgurkenscheiben auf die Waage zu legen, will sich Betty Taube in der Weihnachtszeit mit all ihren Leckereien dann auch keinen Stress machen, wie sie weiter betonte. Schließlich gibt es die winterlichen Versuchungen nicht das ganze Jahr über. "Ich denke mir so: Einmal im Jahr muss man das schon ausnutzen und wer kann da schon widerstehen bei gebrannten Mandeln, Quarkbällchen, Kakao und so... da kann ich nicht dran vorbeilaufen!"

Auch dem Fest selbst fiebert die Berufsschönheit bereits entgegen, denn ihre ganze Familie hat sich angekündigt, von Cousinen bis zur Oma. "Das machen wir nicht jedes Jahr und deswegen, glaub ich, wird das ganz schön", freut sich Betty Taube, in der vielleicht doch weniger von einem Grinch steckt, als sie sich selbst eingestehen will!

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress