Allgemein | STAR NEWS

Avicii: Das sind seine Erben

Aviciis (†28) Vermögen geht an seine Eltern.

Der Tod des DJs (‘Wake me Up’) erschütterte im April dieses Jahr die ganze Welt. Selbst Menschen, die noch nie von Avicii gehört hatten, zeigten sich von dem tragischen Selbstmord des schwedischen Musikgenies betroffen. Gerade einmal 28 Jahre war der Star alt, als man ihn leblos im Oman auffand.

Wie 'TMZ' berichtete, hinterließ Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling heißt, kein Testament. Da er nicht verheiratet war, fällt seine Hinterlassenschaft an seine Eltern: Anki Liden und Klas Bergling erben insgesamt umgerechnet rund 22 Millionen Euro. Das Paar hat sich bislang nicht zum Bericht von 'TMZ' geäußert, doch Klas Bergling hatte sich mit einer bewegenden Rede von seinem Sohn verabschiedet, als im vergangenen Monat [16. November] ein Gedenkgottesdienst für den Star abgehalten wurde. Über 2000 Fans hatten sich in einer Stockholmer Kirche eingefunden, wo unter anderem auch Chöre seine Songs darboten. Auch die umliegenden Straßen waren von Trauernden gesäumt, ein Zeichen dafür, wie viel Avicii den Schweden und den Menschen weltweit noch immer bedeutet. Obwohl seine Todesursache nie offiziell bekannt gegeben wurde, deuteten die Hinterbliebenen an, dass der Star mit persönlichen Problemen zu kämpfen hatte.

"Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche Künstlerseele, die auf der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen war…Er konnte nicht mehr weitermachen", hieß es in einem Statement. Eines steht fest: Avicii wird unvergessen bleiben.

© Cover Media

Weitere Artikel