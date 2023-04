Allgemein | STAR NEWS

Auweia! Paris Hilton hat ihr erstes Livekonzert angekündigt — für einen guten Zweck

DE Showbiz - Als Influencerin, DJane und frisch gebackene Mutter fühlt sich Paris Hilton (42) offenbar noch nicht vollends ausgelastet. Jetzt hat die Hotelerbin angekündigt, dass sie erstmals ein Livekonzert geben wird.

Live-Premiere für einen guten Zweck

Am 7. Juni wird der Star auf der Bühne im Fonda Theatre in Los Angeles stehen und mehrere Songs live performen, darunter auch ihren Hit 'Stars Are Blind' aus dem Jahr 2006. Während die Reality-Queen eine anerkannte DJane und somit Aufmerksamkeit auf der Bühne gewohnt ist, ist ein derartiger Auftritt eine Premiere für sie. "Zum ersten Mal wird Paris auf der Bühne stehen und eine Auswahl ihrer Songs live vorstellen", heißt es in ihrer Pressemeldung. Damit der Event auch wirklich ein Erfolg wird, gibt es "Auftritte einer Reihe beliebter Künstler*innen und musikalische Gäste." Ein Teil der Erlöse aus dem Gig sollen der Hilfsorganisation GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), die sich um die korrekte Darstellung von Menschen der LGBTQ+-Community in den Medien kümmert.

Paris Hilton kündigt neues Album an

"Am 5. Mai beginnt der Vorverkauf", verkündete Paris Hilton auf Instagram, wo ihr immerhin 23,5 Millionen Fans folgen. "Welche Songs würdet ihr gern von mir hören?" Zudem bestätigte das selbstbewusste Multitalent, dass es an seinem zweiten Album arbeiten würde. "Ich arbeite im Studio an meinem brandneuen Album, welches eine neue Ära in meiner Musikkarriere einleiten wird. Ich freue mich drauf, dass Fans mein erstes Konzert als Sängerin miterleben dürfen und die Gastauftritte werden legendär", versprach die Hotelerbin weiter. In den Kommentaren meldeten sich unter anderem ihr Mann Carter Reum sowie Demi Lovato und Elle Fanning zu Wort — alle freuen sich schon darauf, Paris Hilton live zu erleben.

Bild: Roger Wong/INSTARimages