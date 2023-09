Allgemein | STAR NEWS

Autsch! ‚Bauer sucht Frau‘-Star Antonia Hemmer schaute zu tief ins Glas

DE Deutsche Promis - Bei Antonia Hemmer geht es zurzeit rund. Sie ist zurzeit für Dreharbeiten auf Teneriffa, und am Wochenende bekamen die 244.000 Follower des 'Bauer sucht Frau'-Stars die Influencerin von einer ganz anderen Seite zu sehen.

"Trinke sonst nie"

In ihrer Instagram Story posierte Antonia verschmitzt lachend für ein Selfie vor dem Spiegel, neben ihr steht ein Weinglas. Ungewöhnlich für die 23-Jährige, wie sie am Folgetag ebenfalls in ihrer Story verriet. "Ich glaube, ich hab nach dem Drehschluss ein bisschen zu tief ins Glas geguckt — ich hab für meine Verhältnisse echt viel getrunken", beichtete sie. Viel sei es zwar nicht gewesen, aber "ich vertrag halt nichts, weil ich nie was trinke." Dementsprechend ging es ihr in der Nacht und am Morgen auch nicht so toll. "Ich häng auch immer noch ein bisschen durch", ließ Antonio ihre Follower wissen.

Neues Projekt für Antonia Hemmer

Doch Antonia Hemmer hatte Glück, denn im gleichen Hotel wohnte auch das 'Bachelor'-Paar Anna Rossow und Dominik Stuckmann, welches mit Kopfschmerztabletten aushelfen konnte. "Deswegen bin ich schon wieder auf der Höhe." Fans der Reality-Queen dürfen sich jetzt auf Neues von Antonia freuen: "Wir haben was richtig Cooles gemacht, ich kann es euch leider noch nicht sagen, aber es hat echt Spaß gemacht." Die Dreharbeiten sind jetzt abgeschlossen, doch am Ende hat sie noch ein wenig Freizeit, die sie mit Anna am Pool verbringen will.

Antonia Hemmer wurde durch die Kuppelshow 'Bauer sucht Frau' zum Star, doch die Beziehung mit Patrick Romer hielt nicht. Als das Paar im letzten Jahr dann ins 'Sommerhaus der Stars' einzog, zeigten sich Risse in der Beziehung. Kurz darauf das Liebesaus. Am Rande von 'Kampf der Realitystars' gestand sie: "Erst durch die Ausstrahlung habe ich gemerkt, wie Patrick mit mir umgegangen ist. Da hat es bei mir sofort zehn Schalter umgelegt, und ich wusste: Das ist nicht der Mann, mit dem ich alt werden möchte." Mittlerweile steht Antonia Hemmer auf eigenen Füßen, braucht Bauer Patrick nicht.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Becher

