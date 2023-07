Allgemein | STAR NEWS

Antonia Hemmer: Was sie zur neuen Frau an Bauer Patricks Seite sagt

DE Deutsche Promis - Die Beziehung, die im TV ihren Anfang nahm, endete auch dort. Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27) lernten sich 2020 in der Sendung 'Bauer sucht Frau' kennen. Als das Paar im letzten Jahr dann ins 'Sommerhaus der Stars' einzog, zeigten sich Risse in der Beziehung. Kurz darauf das Liebesaus.

"Du hast ja jetzt keine reißende Persönlichkeit"

Und das nicht im Guten, wie sich später zeigte. Denn der Auftritt in der Pärchen-Show hatte Antonia die Augen geöffnet, wie sie wenige Monate zum Auftakt von 'Kampf der Realitystars' gestand. "Erst durch die Ausstrahlung habe ich gemerkt, wie Patrick mit mir umgegangen ist. Da hat es bei mir sofort zehn Schalter umgelegt, und ich wusste: Das ist nicht der Mann, mit dem ich alt werden möchte." Sie war sich sicher, dass Patrick ihr nicht gönnen würde, auf eigenen Füßen im Rampenlicht zu stehen und wahrgenommen zu werden. "Er hat gemeint: 'Du kannst dich schon trennen, aber dann war es das halt mit dem Fernsehen.‘ Er hat wortwörtlich gesagt: 'Du weißt schon, dass sich für dich keiner interessiert. Weil er ja immer sagt: 'Du hast ja jetzt keine reißende Persönlichkeit.‘" Autsch! Doch wenig später war Antonia tatsächlich als Solo-Kandidatin unterwegs.

Antonia Hemmer zeigt sich großzügig

Dennoch überrascht es, dass sich Antonia Hemmer jetzt sehr versöhnlich zeigte, als sie in einem Interview auf Patricks neue Flamme angesprochen wird. Der ist nämlich mit 'Temptation Island'-Star Gloria Glumac zusammen, und seine Ex findet im Gespräch mit 'Promiflash' warme Worte für das Paar: ""Wir sind getrennt. Er kann sich natürlich nach anderen Frauen umschauen. Es ist Gloria geworden, vielleicht passt es. Ich wünsche ihnen alles Gute." Über Gloria sagte sie: ""Sie ist eine sehr toughe, ist blond – und mir ähnlich vom Typ." Gegenüber 'Bild' hatte Patrick nach vielen Spekulationen bestätigt, dass es zwischen ihm und Gloria bei 'Das große Promibüßen' gefunkt hat: "Wir sind gerade in der Kennenlernphase und treffen uns." Sogar ein gemeinsamer Urlaub ist geplant — und den Segen von Antonia Hemmer scheinen sie auch zu haben.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Becher

