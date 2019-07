Allgemein | STAR NEWS

Aussehen wie Billie Eilish: Sängerin startet eigenen Kollektion

DE Showbiz - Billie Eilish (17) ist einer der großen Stars der Festival-Saison. Die Sängerin ('Bad Guy') ist zwar erst seit kurzem international bekannt, doch sie räumt sowohl in Europa als auch in ihrer Heimat USA gehörig ab.

Stage-Outfit gab die Vorlage

Dabei ist es nicht nur ihre Musik, die die Fans begeistert. Ihre Authentizität und ihr Style sind ihren Anhängern ebenso wichtig. Da verwundert es nicht weiter, dass die Sängerin jetzt mit ihrer eigenen Modelinie punktet. Gemeinsam mit Freak City hat Billie Eilish eine Kollektion herausgebracht, die sich selbstverständlich an ihren knallbunten weiten Stage-Outfits orientiert.

Bilie Eilish liebt weite Klamotten

In einer Kampagne für Calvin Klein hatte Billie Eilish einst ihre Vorliebe für den Schlabber-Look erklärt. "Niemand kann sich eine Meinung erlauben, denn sie haben ja noch nicht gesehen, was sich darunter befindet", so der Star. "Niemand kann sagen 'Sie hat einen fetten Ar***' oder 'Sie hat überhaupt keinen Ar***'. Das kann man nicht beurteilen, weil man es nicht weiß." Die Schlabber-Teile, darunter Shorts, Hoodies und eine Sonnenbrille, kosten zwischen 36 und 80 Euro. Wer bestellt, bekommt Billie Eilishs Debütalbum 'When We All Fall Asleep' digital dazu. Wenn das kein Ansporn ist!

