Allgemein | STAR NEWS

Auf die Plätze, Filter, los: Thomas Gottschalk erobert Instagram

DE Deutsche Promis - Lange hat Thomas Gottschalk (72) über soziale Medien eher Witze gemacht, jetzt will der TV-Star selbst mitmischen. Und schon kurz nachdem er seinen Instagram-Account gestartet hat, folgten ihm über 19.000 Menschen.

Thomas Gottschalk mischt Instagram auf

“Freunde, ich gehe jetzt, im fortgeschrittenen Alter, steil! Nachdem ich mit Ende sechzig die Liebe neu entdeckt habe, folgt jetzt der zweite Schritt: Instagram! Alle, die da unterwegs sind, wollen offensichtlich nur eines: Anderen Menschen Mut machen. Will ich auch!” erklärte der Moderator. Dafür startete thereal.thomasgottschalk jedoch nicht bei null, sondern benannte einen alten Best-of-Account um, der schon mal für ein bisschen Masse sorgt – vor allem mit alten Bildern aus der guten alten Zeit von ‘Wetten, dass..?’, den ‘Supernasen’ und der Goldenen Kamera. Statt Rückschau soll es künftig jedoch aktueller zugehen bei Tommi. Seine Aufforderungen an noch zögernde Zeitgenossen: “Hier mein letzter Post analog in BILD an alle über 70: Vergesst 'Sturm der Liebe‘, haut eure Rätsel-Zeitungen weg. Zeigt euch von eurer coolen Seite, werdet digital und postet, was euch bewegt. Eure Enkel zeigen euch, wie’s geht!“

Liebesurlaub auf den Malediven

Ob der Star nun wirklich zum astreinen Influencer mutiert, ist in Anbetracht seiner spöttischen Worte zu bezweifeln: “Aber erst mal Filler in die Backen, ein geiles Tattoo auf die Wade und ganz wichtig: den Zinken operieren! Ich rufe gleich Mike Krüger an, nicht dass der mir mit seiner klassischen 'Supernase‘ folgt. Hab ich selber!“ tönt er und verspricht: “Demnächst erkläre ich euch, wie ihr die Falten wegfiltert.“ Aber er warnt auch: “Lasst die Finger von TikTok. Beim Tanzen brecht Ihr Euch nur die Knochen ...“ Er selbst hat noch jede Menge Energie und liebt es, mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß (61) auf Reisen zu gehen. Zuletzt auf die Malediven, wo das verliebte Paar im Januar ihren Geburtstag feierte. "Er ist der aufmerksamste und liebste Mann auf der Welt! Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt", schwärmte Karina danach gegenüber ‘Bild’. Auch ihrem Liebsten hat’s gefallen: "Ich bin ein Star! Holt mich hier bloß nicht raus!" meldete sich Thomas Gottschalk vom Inselparadies.

Bild: Peter Kolb/picture-alliance/Cover Images