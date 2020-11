Allgemein | STAR NEWS

‘Aquaman’-Kritiker: Amber Heard schwimmt trotz Petition

DE Showbiz - Amber Heard (34) hat mit ihrer Rolle der Mera in 'Aquaman' ihren größten kommerziellen Erfolg erlebt. Auch im zweiten Teil soll sie wieder zu sehen sein – trotz der Tatsache, dass eine Petition über eine Million Unterstützer hat, die fordern, Amber aus dem Projekt zu werfen.

Johnny Depp muss gehen...

Wir erinnern uns: Seit langer Zeit liefern sich Amber Heard und ihr Exmann Johnny Depp (57) eine erbitterte Schlammschlacht. Die Darstellerin hatte ihren ehemaligen Liebsten in einem Zeitungsartikel als Frauenschläger beschrieben, einen Begriff, den die britische 'Sun' anschließend aufgriff. Johnny zog gegen das Boulevardblatt vor Gericht, verlor jedoch. Aufgrund des Urteils darf der Star nun als Frauenschläger bezeichnet werden. Warner Bros. zögerte nicht lange: Johnny sollte eigentlich in 'Fantastische Tierwesen 3' zu sehen sein, doch die Studiobosse baten Johnny nach dem Gerichtsurteil, das Projekt freiwillig zu verlassen. Der Schauspieler tat wie ihm geheißen. Warner Bros. produziert auch die 'Aquaman'-Filme, hält an Amber Heard als Star fest. Das passt Johnny Depps Fans offenbar nicht.

...Amber Heard darf bleiben

Die starteten eine Petition, die sich an Warner Bros. richtet und mittlerweile eine Million Unterschriften hat: Amber soll 'Aquaman 2' verlassen. Stört die Darstellerin diese Welle der Negativität? Nicht im Geringsten, wie sie gegenüber 'Entertainment Weekly' versicherte: "Ich freue mich riesig über die Begeisterung der Fans von 'Aquaman', über die Liebe, die dem Franchise und Mera entgegengebracht wurde – dass Fans so aufgeregt sind, bedeutet, dass wir zurückkehren werden. Ich freue mich riesig drauf, wieder vor den Kameras zu stehen. In Auftrag gegebene, verbreitete Gerüchte und bezahlte Kampagnen auf Social Media diktieren nicht Casting-Entscheidungen. Sie haben mit der Realität nichts zu tun."