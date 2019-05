Allgemein | STAR NEWS

Annika Lau zum dritten Mal schwanger: “Hüfte, Bauch und Brüste!”

Annika Lau (40) ist zum dritten Mal schwanger und verzückt ihren Mann Frederick Lau (29) mit ihren neugewonnen Kurven. "Ich bin jetzt in der 17. Woche schwanger, also im 5. Monat! Das dritte Kind kommt Ende Oktober", verrät Moderatorin Annika strahlend im 'BILD'-Interview. In Sachen Schwangerschaft ist die Blondine bereits Profi: Ihre Tochter Liselotta kam vor fünf Jahren zur Welt und Sohn Baz Barne dann vor drei Jahren. Kein Wunder also, dass Annikas Körper genau weiß, was Sache ist. "Der Babybauch wird schneller größer. Ich war gerade wieder in meinem normalen Körperzustand und so glücklich darüber. Das hat jetzt fast drei Jahre gedauert. Und zack, bin ich wieder schwanger! Und der Körper denkt sich: 'Alles klar! Hüfte, Bauch und Brüste – die ich vorher auch nicht hatte – sind wieder da!' Aber Freddy hat sich gefreut", so die schöne TV-Lady.

Gelassen ins Glück

Die dritte Schwangerschaft können Annika und Frederick Lau ganz in Ruhe genießen. Denn das Power-Pärchen bringt nichts aus der Ruhe, wie die werdende Mama glücklich berichten kann: "Mir geht es super! Ich bin mit 40 total gelassen, habe ja schon zwei Schwangerschaften hinter mir. Und meine Kinder nehmen ja auch keine Rücksicht. Da kann ich nicht sagen: 'Oh, mir ist gerade schlecht, jetzt gehts gerade nicht.' Sondern man reisst sich mehr zusammen, hat weniger Ruhe. Es ist aber nicht schlimm."

Annika Lau hat das ganz große Glück gefunden. "Ich wollte immer drei Kinder! Ich bin auch eine von Dreien. Zwei Geschwister zu haben ist großartig. Ich freue mich so sehr, dass ich es meinen Kindern auch ermöglichen kann. Unsere Kinder freuen sich sehr auf das Baby, reden schon immer mit meinem Bauch. Sie sind total entzückend, einfach großartige Persönlichkeiten. Sie haben sehr viel von Freddy", schwärmt die Beauty.

