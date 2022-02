Allgemein | STAR NEWS

Annika Lau: Arbeit als Flucht vor der Familie

DE Deutsche Promis - 'Sat.1 - Frühstücksfernsehen'-Moderatorin Annika Lau glaubt, dass das frühe Aufstehen für ihren Beruf auch positive Seiten hat - der morgendliche Rummel daheim bleibe ihr dadurch erspart.

Arbeit wie Urlaub

Die gebürtige Münchnerin ist mit dem Schauspieler Frederick Lau (31) verheiratet und hat mit ihm drei Kinder: Tochter Lieselotte wurde 2014 geboren, Sohn Baz Barne 2016 und Bruno Charles 2019. Ein volles und wohl auch ziemlich hektisches Haus. In einem Video für Sat. 1 verriet die dreifache Mutter, dass deshalb das frühe Aufstehen für ihren Job - halb drei Uhr morgens - gar nicht so schlimm sei: "Wenn ich dann so früh in die Arbeit fahre, ist das für mich wie Urlaub. Die Arbeit ist meine Flucht. Ich flüchte vor meiner Familie." Doch das sehr frühe Aufstehen ist bald vorbei, denn die TV-Frau wechselt zur Konkurrenz.

Annika Lau heuert bei RTL an

RTL hat sich Annika Lau geschnappt und möchte sie nach Angaben von 'Bild' nun in einer Sonntagsshow auf die VIPs loslassen. RTL-News-Chef Stefan Schmitt ist begeistert von seiner neuen Angestellten: "Annika Lau gehört zu den sympathischsten Moderatorinnen in Deutschland. Sie schafft es, mit ihrer offenen und erfrischenden Art sowohl ihre Gesprächspartner als auch das Publikum für sich zu gewinnen." Und so stehen für Annika Lau weiterhin kleine Fluchten von der Familie an, nur dass sie dieses Mal nicht in aller Herrgottsfrühe aufstehen muss - das sei ihr von Herzen gegönnt.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images