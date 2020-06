Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche: Photoshop – na und?

DE German Stars - Anne Wünsche (28) hat kein Problem mit Photoshop. Die YouTuberin und Schauspielerin ('Berlin – Tag und Nacht'), die ihren eigenen Kanal mit über einer halben Million Abonnenten betreibt, hatte sich erst kürzlich den Spot einiger Follower zugezogen, als ihr Bauchnabel plötzlich verschwunden war.

Photoshop-Fail erntete Hohn und Spott

Ein eindeutiger Photoshop-Fail — und Beobachter auf Social Media sind gnadenlos, wenn es darum geht, Influencern ihre kleinen Fehler vorzuwerfen. Doch Anne Wünsche ist hart im Nehmen und dachte gar nicht daran, sich in ihren Schmollwinkel zurückzuziehen. Klar habe sie beim Bild nachgeholfen, das mache schließlich jeder. Photoshop könne sie zwar nicht so richtig, aber einen Filter habe sie drübergelegt. Damit war die Sache für sie zunächst erledigt, denn es rief ein Kindergeburtstag: Anne Wünsche ist schließlich zweifache Mutter.

Anne Wünsche kann es doch

Doch so ganz schien die Schauspielerin der Gedanke doch nicht loszulassen, denn am Mittwoch (17. Juni) legte sie noch einmal nach und lud zwei Fotos hoch. Das eine zeigte sie scheinbar unbearbeitet, beim anderen war ein Retusche-Programm im Einsatz gewesen. "So … jetzt habt ihr mal Photoshop", schrieb die YouTuberin und fügte hinzu: "Ich hab mir mal Mühe gegeben & tadaaa – ich kann das wohl scheinbar doch: Bauch schmaler, Oberschenkel auch, Po größer, Haare heller und die die Cellulite weicher gezeichnet … der Unterschied ist echt krass ..."

Dabei habe sie eigentlich gar keinen Bock, viel an ihrem Körper zu machen. "Bevor ich mir etwas weg retuschiere oder größer mache, arbeite ich lieber daran & mache Sport. Aber solange diese Motivation noch nicht vorhanden ist, scheint es mich nicht so dolle zu stören." Anne Wünsches Fans werden es ihr sicher nachsehen.