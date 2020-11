Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche: Neue Beziehung an rosa Brille gescheitert

DE German Stars - Anne Wünsche (29) ist wieder Single. Die Darstellerin ('Berlin Tag & Nacht') war ein Jahr lang mit ihrem Partner Karim zusammen. Im Oktober hatte sie dann die Trennung bekannt gegeben. Es dauerte nur ein paar Tage und die Influencerin stellte den Stripper Ruben als ihren neuen Liebsten vor.

Eine Romanze wie ein Wirbelwind

Fans der Schauspielerin vermuteten, dass Anne Ruben schon länger kannte – und tatsächlich gab Anne zu, dass sie und Ruben sich nicht fremd sind. Betrogen habe sie Karim allerdings keinesfalls, versicherte sie. Auch das Gerücht, der Stripper habe seine schwangere Freundin für Anne sitzen lassen, wies sie eindeutig von sich. Die meisten Fans freuten sich für die Darstellerin – denn eine neue Liebe ist bekanntlich wie ein neues Leben. Vor knapp einer Woche präsentierten sich Anne und Ruben dann endlich gemeinsam auf Instagram. Jetzt ist alles wieder aus.

Anne Wünsche gibt sich eine Mitschuld

Doch warum eigentlich? Auf Instagram verkündete Anne, wieder solo unterwegs zu sein. Die Erklärung folgte geschwind – und ist eingekleidet in Selbstkritik: "Ich komme mir selbst richtig dumm vor. Ich habe mir einfach zu viel erhofft, was überhaupt nicht der Realität entsprochen hat. Es war natürlich viel zu schnell, das alles in die Öffentlichkeit zu tragen, aber das bin nun mal ich. Ich will viele Dinge nicht sehen, vor lauter rosa Brille. Das Leben geht weiter. Nun starte ich als Single in die Weihnachtszeit." Vielleicht findet Anne Wünsche vor Weihnachten ja noch einen neuen Freund.