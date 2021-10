Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche: Live-Schwangerschaftstest mit ihren Fans

DE Deutsche Promis - Influencerin Anne Wünsche (30) lässt ihre 900.000 Follower an fast allem teilhaben, so auch an einem Schwangerschaftstest, der ihr Hoffnung auf ein drittes Kind machte.

Alle schauen auf den zweiten Strich

Der 'Berlin – Tag & Nacht'-Star' hat bereits mit seinem Ex Hennig Mertens die siebenjährige Miley und die fünfjährige Juna. Mit dem neuen Schatz Karim El Kammouchi (32) möchte die zweifache Mutter ihr Glück mit einem Baby krönen. Nachdem sie sich "schwanger fühlte", machte die zweifache Mama einen Test. Andere hätten vielleicht erst das Ergebnis stolz präsentiert, aber für ihre treuen Follower auf Instagram ließ sich die gebürtige Cottbusserin etwas einfallen und hielt den Test zuerst in die Kamera, sodass ihre Fans vor ihr wussten, ob sie nun ein Kind erwartet oder nicht. Erst dann ist sie dran: "Nein! Da ist ein zweiter Strich!", jubelte die Schwangere und ließ ihren Tränen freien Lauf.

Anne Wünsche dankt ihren Fans

Für die Social-Media-Expertin war klar, wem sie das alles zu verdanken habe. Wenn ihr Anhänger*innen nicht immer wieder gedrängt und sie zu einem dritten Kind aufgefordert hätten, wäre das alles nicht passiert. Wahrscheinlich trotzdem, aber zumindest können sich die Fans etwas drauf einbilden, dass sie den YouTube-Star ermuntert hatten, wenigstens einen Test zu machen: "Ich kann es immer noch nicht glauben! Ich habe wirklich geglaubt, es hat diesen Zyklus wieder nicht funktioniert. Aber ihr wolltet, dass ich einen Test mache … Danke!" Nun muss Anne Wünsche die Schwangerschaft noch ärztlich bestätigen lassen.

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck