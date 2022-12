Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche wehrt sich: Freizügige Fotos sind in Ordnung

DE Deutsche Promis - Influencerin Anne Wünsche (31) präsentiert auf ihrem Instagram-Account gerne mal viel nackte Haut. Das regt wiederum einige ihrer Follower auf. Das kann die dreifache Mutter so gar nicht verstehen.

War schon immer so

Der ehemalige 'Berlin - Tag & Nacht'-Star mag nunmal, sich so in in Szene zu setzen, und schrieb dies auch auf Instagram: "Wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer so war und gerne solche Bilder von mir gemacht habe." Sie seien auch gar nicht schlimm. Wer sich darüber aufregt, könne ja gehen. "Ich zwinge halt auch niemanden, auf meinem Account zu bleiben", schreib die gebürtige Cottbusserin. "Wenn euch etwas nicht passt, sucht euch doch jemand anderen und versucht nicht, einen Menschen zu ändern." Aber wahrscheinlich ist es das, was die Menschen so attraktiv an ihr finden.

Anne Wünsche polarisiert

Anne Wünsche polarisiert, und sicherlich finden sich in ihrer Fangemeinde einige, die nur auf ihren Account klicken, um sich aufzuregen und ihr dies dann mitteilen zu können. Es hagelt nämlich auch immer wieder Kritik, wenn sie ihre drei Kinder Miley (10), Juna (7) und den fünf Monate alten Sohn Savio der Öffentlichkeit präsentiert. Sie würde ihren Nachwuchs vermarkten, heißt es erbost aus den Kommentarzeilen. "Zeige ich sie weniger, heißt es, dass ich sie vernachlässige", beschwerte sich der Instagram-Star in einer Story. Der Dreifach-Mama dürfte aber auch klar sein, dass sie einer Million Follower auch regelmäßig etwas zu bieten hat. Fotos von Kindern ziehen, das weiß sie auch. Genauso wie ihre Aufreger-Bilder in Unterwäsche. Die Mischung macht es, das hat Anne Wünsche nun schon seit Jahren bewiesen.

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck