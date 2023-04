Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche traurig und erleichtert zugleich: Unerwünschte Schwangerschaft abgebrochen

DE Deutsche Promis - Anne Wünsche (31) sorgte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen, als sie offen über ihre ungeplante Schwangerschaft berichtete und ankündigte, abtreiben zu wollen, da sie sich mit ihren drei Kindern bereits am Limit des Machbaren fühlte. Nun hat der Schwangerschaftsabbruch am Mittwoch (19. April) stattgefunden.

Anne Wünsche über Hater und Selbsthass

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin, die mit ihrem Freund, Synchronsprecher Karim El Kammouchi (34)zusammenlebt, mit dem Wort “Offline” für den Tag des Abbruches ab, dankte jedoch noch noch all jenen Follower*innen, die ihr mit liebevollen Botschaften Mut gemacht und den Rücken gestärkt hatten. Das konnte sie auch gut gebrauchen, denn wie erwartet hielten sich viele mit ihrer Kritik und Einmischung nicht zurück. In ihrem ausführlichen, mit einer Triggerwarnung versehenen Posting über den Eingriff beschreibt sie ihre Gefühle, bevor es losgeht und fragt sich: “Warum zum Teufel ist das passiert? Ich habe verhütet & jetzt stehe ich hier. Ich will das nicht, aber ich muss!“ Tausend Gedanken seien ihr durch den Kopf gerast, bis die Narkose wirkte: “Von Selbsthass, Trauer, Wut, Erleichterung und „Gleich ist es vorbei“ war alles dabei…“

Abtreibung nicht auf die leichte Schulter genommen

Anne, die bereits früher eine Abtreibung durchführen ließ sagte 2021 auf YouTube: “Ich bin nicht stolz drauf.“ Erneut steht sie zu ihrer Entscheidung und betont zugleich, wie schwer sie ihr fiel: “Diesen Weg, den ich heute gehen musste & die Tage davor, waren nicht leicht & ich möchte das NIE WIEDER erleben müssen. Ich kann mir ein Leben mit 4 Kindern einfach nicht vorstellen. Das ist absolut nicht mein Leben & ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Familie getroffen habe. Dennoch kämpft man immer wieder mit diesem Selbsthass, das jetzt getan zu haben.“ Und sie denkt auch an andere Frauen in ihrer Lage: “Ich weiß, wie viele mich für dies hier hassen, aber ich bin froh, dass wir in Deutschland sind und es überhaupt möglich ist, diese Entscheidung selbst zu treffen.“ Und sie fügte hinzu: „Ich habe heute Morgen in die Augen der anderen Frauen geschaut, die auch diesen Weg gehen mussten: KEINE hat gelächelt. Die Stimmung war bedrückt. Uns ist bewusst, was wir tun müssen & für NIEMANDEN ist das leicht.“ Jetzt ist für Anne Wünsche nur zu hoffen, dass sie sich gut erholt und tatsächlich nie wieder vor dieser schweren Entscheidung stehen wird.

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck