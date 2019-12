Allgemein | STAR NEWS

Anna Ermakova: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

DE German Stars - Hat Anna Ermakova (19) ihr Glück gefunden? 'Bild' hat Fotos veröffentlicht, die die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (52) scheinbar schwer verliebt an der Seite eines jungen Mannes in London zeigen: Die beiden tauschen in aller Öffentlichkeit heiße Küsse aus. Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau und der geheimnisvolle Fremde den Rest der Welt an ihrer Liebe teilhaben lassen.

Anna Ermakova gibt ihr Geheimnis nicht preis

Bereits im Frühjahr erwischten Paparazzi das rotgelockte Model und seinen Freund knutschend auf der Straße. Darüber hinaus sollen sie auch schon gemeinsam in Urlaub gefahren sein, denn im September sah man die beiden zusammen mit Annas Mutter Angela entspannt durch Monaco schlendern. Wer der junge Mann an ihrer Seite ist, verrät die Laufstegschönheit derweil nicht — das Rätselraten geht also weiter. Dabei hatte sich das Model erst im vergangenen Jahr eher pessimistisch zu seinen Chancen in Sachen Liebe geäußert.

Vor einem Jahr war Anna Ermakova noch pessimistisch

Als Gala im August 2018 nachfragte, wie es denn mit einem Mann an ihrer Seite wäre, antwortete Anna Ermakova ausweichend und scheinbar mutlos: "Es ist nicht einfach für mich, die Liebe zu finden. Anfangs lernt man jemanden kennen, und alles sieht perfekt aus. Und dann findet man Dinge heraus ..." Was genau sie zu dieser trübseligen Ansicht trieb, ließ die Berufsschönheit allerdings auch damals offen. Und so geht das Rätselraten um Boris Beckers Tochter immer weiter: Wer ist der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite, mit dem man Anna Ermakova jetzt schon seit fast einem Jahr sieht?