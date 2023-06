Allgemein | STAR NEWS

Anna Ermakova: Von nun an solo unterwegs

DE Deutsche Promis - 'Let's Dance'-Siegerin Anna Ermakova (23) konzentriert sich nun ganz auf ihre Karriere, denn sie und ihr Londoner Freund Tony sind kein Paar mehr. Die Tochter von Boris Becker (55) gab gegenüber 'Bild' nur knapp Auskunft über ihren Beziehungsstand.

Liebesaus

"Wir sind nicht mehr zusammen", hieß es nur knapp aus dem Mund der Promi-Tochter. Beide waren fast vier Jahre zusammen und nun kann spekuliert werden, ob nicht der große Erfolg in Deutschland dazu geführt hat, dass sich das Paar trennte. Denn die gebürtige Londonerin möchte weiterhin in der Entertainment-Branche arbeiten und da bietet sich nach ihrem erfolgreichen Tanz-Auftritt die Heimat ihres Papas an - dort hat sie sich in die Herzen der Menschen getanzt. Von ihrem nun Ex-Freund ist nur bekannt, dass er das Licht der Öffentlichkeit scheute und ein Leben im Blitzlichtgewitter, wie es das Model führen möchte, nicht erstrebenswert findet.

Anna Ermakova ist glücklich

Anna Ermakova wollte auch bei einem Event in Berlin trotz Trennung nicht traurig wirken. "Ich fühle mich gut, nicht müde", beteuerte sie gegenüber RTL. "Ich bin glücklich, wieder in Berlin zu sein." Aber ihr Herz schlägt nach wie vor für London. Dort hatten ihre Freund*innen sie auch nach dem Gewinn bei 'Let's Dance' überrascht und wie es sich gehört, dies auch gleich auf Social Media verbreitet. Die so Gefeierte war gerührt: "Es war sehr wichtig, meine Freund*innen wiederzusehen und auch wieder in London zu sein." Ihre Mama Angela Ermakova ist auch sehr stolz auf ihre Tochter, die neben ihren Tanzkünsten auch ihre Sprachfähigkeiten verbesserte. "Sie kam aus London, hatte mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, konnte kein Deutsch sprechen und hat sich aus allem herausgetanzt", freute sie sich darüber, wie ihr Nachwuchs Deutschland eroberte. Und wie es aussieht, wird man Anna Ermakova nun öfters hierzulande sehen.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images