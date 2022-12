Allgemein | STAR NEWS

Anna-Carina Woitschack nach der Trennung: Eine brennende Frage ist jetzt geklärt

DE Deutsche Promis - Anfang 2021 vergrößerten Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) ihre Familie. Mit Dackeldame Lotti hielt allerliebster Nachwuchs Einzug — und wurde schnell selbst zum Star. Der Instagram-Account der Hündin hat immerhin schon mehr als 3.000 Follower.

"Ein Babyhund"

"Es ist ganz gut zum Üben, glaub ich, so ein Babyhund", ließ die Sängerin damals gegenüber RTL durchblicken und die Fans horchten auf: War etwa in naher Zukunft noch mehr Nachwuchs zu erwarten? Diese Hoffnungen haben sich mittlerweile zerschlagen, denn seit einigen Wochen ist das einstige Traumpaar des deutschen Schlagers getrennt. Anna-Carina hat sich derweil neu verliebt, betonte gegenüber 'Bild': "Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut."

Anna-Carina Woitschack kann Lottis Fans beruhigen

Doch nicht nur die Dauer ihrer neuen Beziehung interessiert die Fans von Anna-Carina Woitschack, sondern auch das Schicksal der kleinen Lotti. Wie 'Bild' meldete, soll Anna-Carina das Sorgerecht haben. RTL fragte vor wenigen Tagen bei der Sängerin nach, wie es dem "Scheidungs-Hund" denn gehe. "Der Lotti geht’s sehr, sehr gut", verriet die Hunde-Mama, sie sei "jetzt bei Oma und Opa im Wellness-Urlaub" und werde dort nach Strich und Faden verwöhnt. Es sieht also ganz so aus, als habe Lotti aus der Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack keinen bleibenden Schaden davongetragen — Fans können aufatmen!

