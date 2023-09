Allgemein | STAR NEWS

Anna-Carina Woitschack in ‚Die Verräter‘: Wieviel die neue Spielshow mit ihrem wahren Ich zu tun hat

DE Deutsche Promis - 'Die Verräter' sind unter uns. Das packende TV-Format, das schon in Großbritannien, Australien und den USA mit unbekannten Kandidat*innen das Publikum fesselte, läuft ab sofort auf RTL+ und ab 20. September auf RTL. In Deutschland gehen Promis an den Start. Mittendrin: Anna-Carina Woitschack (30).

Man weiß nie, was passiert

In einem französischen Schloss kämpften die Schlagersängerin und 15 weitere Kandidat*innen mit- und gegeneinander. Unter ihnen sind designierte Verräter*innen, die es zu ermitteln gilt. Jeder misstraut jedem — ein spannendes Format. Ihre Erfahrung im Showbusiness hat sie zumindest ein wenig darauf vorbereitet, glaubt die Musikerin. "Ich liebe ja Herausforderungen prinzipiell, auch als Künstlerin auf der Bühne. Wenn ich eine neue Bühne betrete, ist es jedes Mal spannend, weil du ja nie weißt, wie das Publikum ist, wie die Begebenheiten sind", erklärte sie im Gespräch mit 'Gala'. Ein falsches Spiel zu treiben liegt ihr im wahren Leben indes überhaupt nicht, versicherte sie weiter.

Anna-Carina Woitschack will sich nicht verstellen

"Ich kenne mich ja auch, ich bin ja schon auch sensibel und wenn ich das an mich und an meine Seele ranlasse, wird's halt schwierig", so Anna-Carina Woitschack weiter. "Und diesen Schalter musste ich sehr schnell finden, das wirklich nur als Strategiespiel zu sehen und die ganzen persönlichen Emotionen rauszunehmen." Persönlich distanziert sie sich komplett von der Rolle, die sie im Schloss spielt: "Im realen Leben wäre es ja schlimm, wenn man irgendwas manipulieren muss, um an sein Ziel zu kommen. Das bin ich halt überhaupt nicht." Ihre Ziele auf dem Rücken anderer zu erreichen käme für die Ex von Schlagerstar Stefan Mross niemals infrage. Dennoch sei sie im Laufe der Dreharbeiten achtsamer geworden und versuche Manipulationen besser zu erkennen, erklärte Anna-Carina Woitschack.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopress