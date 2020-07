Allgemein | STAR NEWS

Ann-Kathrin Götze: So wurde der Babyname ausgewählt

DE German Stars - Es ist noch keine vier Wochen her, dass der kleine Rome das Licht der Welt erblickte. Es ist das erste Kind für Mario Götze (28) und seine Frau Ann-Kathrin (30).

"Sofort verliebt"

Doch nachdem die Welt erfahren hatte, welchen Namen der Fußballer und das Model für ihren Erstgeborenen gewählt hatten, gab es zunächst einmal hochgezogene Augenbrauen. 'Rome' hört man auf dem Spielplatz dann doch nicht jeden Tag. Auf Instagram stand Ann-Kathrin jetzt ihren Followern Rede und Antwort. Vorweg: Ihren Sohn auf den Namen zu taufen, war Marios Idee. "Er hörte den Namen und wir haben uns beide sofort in ihn verliebt", so Ann-Kathrin.

Ann-Kathrin Götze

Wie so viele andere hatten auch Mario und Ann-Kathrin den Namen zuvor noch nie gehört. Mama hat sich seit der Geburt übrigens mächtig angestrengt, den Baby-Pfunden zu Leibe zu rücken. Auf Social Media sieht die Berufsschönheit aus, als sei die Geburt von Rome schon ewig her. In verschiedenen Outfits präsentierte sich die junge Mutter ihren Followern, die sich mächtig anstrengend mussten, um überhaupt einen Bauch zu erkennen. Ann-Kathrin Götzes Workouts haben sich zweifellos bezahlt gemacht.

