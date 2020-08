Allgemein | STAR NEWS

Ann-Kathrin Götze: Ab ins Spa mit Baby Rome

DE German Stars - Für ihren kleinen Sohn Rome tun Ann-Kathrin Götze (30) und ihr Ehemann, Fußballstar Mario Götze (28), alles – und dokumentieren es fleißig auf Instagram. Damit es dem kleinen Rome gut geht, lassen sich die jungen Eltern einiges einfallen, zum Beispiel den ersten Besuch im Baby-Spa.

Ann-Kathrin Götze möchte das Beste für ihr Kind

Die meisten Eltern wollen für ihre Kinder wohl nur das Beste, und Rome hat das Glück, dass seine Promi-Eltern die Mittel haben, ihn nach Strich und Faden zu verwöhnen. Also nichts wie ab ins Baby-Spa. Die speziell für die kleinsten Erdenbürger konzipierte Wohlfühloase sorgt mit Massagen und Babyfloating für Entspannung und soll noch dazu die Entwicklung von Babys fördern. Der erst am 5. Juni geborene Rome bekam also seine erste professionelle Massage, die – wie auf Instagram zu sehen war – natürlich streichelzart war und bestimmt keine schmerzhafte Behandlung, wie sie vielleicht sein Vater öfters erlebt.

Geborgenheit beim Babyfloating

Danach ging's zum Schweben in einer mit warmem Wasser gefüllten Wanne. Romes Köpfchen wurde durch einen aufgeblasenen Gummiring gesichert, sodass er gefahrlos im Wasser schweben und relaxen konnte. Unterstützt durch die optimale Wassertemperatur soll ihn dieses Schwebebad an die Zeit in Mama Ann-Kathrins Bauch erinnern, als er im Fruchtwasser schwamm und sich vollkommen geborgen fühlte. Der kleine Rome, der übrigens sogar schon einen eigenen Instagram-Account hat, freut sich sicher schon auf sein nächstes kleines Abenteuer.