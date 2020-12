Allgemein | STAR NEWS

Angelo Kelly, seine Familie und Corona: Weihnachtslieder im Hochsommer

DE Deutsche Promis - Eines steht schon jetzt fest: Uns steht ein Weihnachtsfest bevor, wie wir es bislang noch nicht erlebt haben. Das ist natürlich bei Promis nicht anders, erfährt jetzt auch Angelo Kelly (38).

Schwere Zeiten für die Musikbranche

Der Musiker musste schon im Sommer Konzerte mit seiner Band Angelo Kelly & Family canceln. Die Hoffnung, zumindest in der dunklen Jahreszeit für ein wenig weihnachtliche Stimmung mit festlichen Liedern zu sorgen, hat die musikalische Familie ebenfalls begraben müssen. "Für die Musikbranche sind das schwere Zeiten. Wir sind da nicht unbetroffen", erzählte Angelo am Dienstag in einer Ausgabe von 'Goodbye Deutschland'. Dabei ließ sich der Star von Vox bei den Weihnachtsvorbereitungen in Irland über die Schultern schauen. Immerhin sind er und seine Frau Kira sowie die Kids gut vorbereitet: Sie waren bereits im Sommer im Studio und hatten Weihnachtslieder aufgenommen, nachdem ihr Tour ausfiel.

Angelo Kelly besinnt sich

"Oft waren wir in den Aufnahmen eines Weihnachtsklassikers, und zwei Minuten später war man draußen und die Sonne strahlt und man spielt Fußball", fasste Angelo die Aufnahmen zusammen. Pläne, die Songs live vor ihren Fans vorzustellen, mussten sie jedoch begraben. "Auf Tour zu gehen gehört eigentlich zu unserer Weihnachtstradition. Und das dieses Jahr nicht machen zu können, ist ein bisschen komisch", so Angelos 14-jährige Tochter Emma. Ihr Vater weiß allerdings, worauf es gerade in der Vorweihnachtszeit ankommt: "Was du hast, ist deine Familie. Das kann dir hoffentlich keiner wegnehmen", freute sich Angelo Kelly.