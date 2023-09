Allgemein | STAR NEWS

Angelina Kirsch: In Woche sieben ihrer Gesichtslähmung gibt sie sich gelassen

DE Deutsche Promis - Angelina Kirsch (35) traute ihren Augen kaum, als sie am 24. Juli 2023 nach dem Aufwachen in den Spiegel blickte. Eine Gesichtshälfte sah völlig schief aus, und sie hatte über ihre Mimik kaum noch Kontrolle. Die idiopathische periphere Fazialisparese, wie Ärzte die einseitige Gesichtslähmung nennen, wurde wohl durch Bakterien oder Viren ausgelöst, soll aber wieder verschwinden – davon ist auch Angelina überzeugt.

Model mit schiefem Gesicht

Man kann dem Curvy Model zu seiner Gelassenheit nur gratulieren, denn schließlich ist Angelinas Aussehen ihr Kapital. Aber sie vertraut den Ärzten und postete am Dienstag (12. September) ein Update auf Instagram: "Heute feiere ich sieben Wochen Jubiläum mit meiner Fazialisparese und ja, ihr hört richtig: Ich feiere!" schreibt sie da. "Das Lachen ist zwar noch schief, aber meine linke Seite macht viel mehr mit, als noch vor ein paar Wochen. Und meinem Lächeln sieht man es nur noch wenig an, dass da nicht alles ganz gerade ist", erklärte sie. Tatsächlich sieht ihr Gesicht mit geschlossenem Mund schon wieder fast wie früher aus, nur wenn sie mit offenem Mund lächelt oder lacht, fällt die Gesichtslähmung noch auf.

Angelina Kirsch hat keine Angst

Ob sie sich sorge, dass sie für immer mit dem schiefen Gesicht leben müsse, würde Angelina Kirsch immer gefragt: "Meine Antwort lautet: NEIN!" Sie bliebt zuversichtlich und positiv: "Erstmal glaube ich, dass sich da noch viel tun wird, aber ich finde, dieses besondere Lachen hat auch was. Wir werden sehen, wie es weiter geht, aber ich habe keine Angst." Und richtigerweise erklärt sie: "Was würde das auch bringen? Ändern könnte ich es eh nicht und was ist schon gerade im Leben?!" Dass sie so gelassen ist, liegt sicher auch an der Unterstützung, die sie durch ihren Freund erfährt. Das im norddeutschen Neumünster geborene Model verriet in einem Interview ein ganz wichtiges Kriterium bei der Partnerwahl: "Bei meiner Partner-Checkliste steht tierlieb auf jeden Fall ganz oben. Aber im Ernst, ich könnte mir nicht vorstellen, einen Partner zu haben, der keine Haustiere mag", sagte Angelina Kirsch, die mit ihrem Freund und Kater Balu zusammenlebt, kürzlich im Gespräch mit 'vip.de' .

Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images