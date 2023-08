Allgemein | STAR NEWS

Angelina Kirsch: Curvy Model kämpft mit Gesichtslähmung

DE Deutsche Promis - Mit einem tauben Gefühl im Gesicht und Geschmacksverlust ging es im Juli los: Angelina Kirsch (35) leidet an einer idiopathischen periphere Fazialisparese, einer halbseitigen Gesichtslähmung, die schließlich ihre Mimik in einer Gesichtshälfte einfrieren ließ. Das Curvy Model lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen und übt fleißig, um bald wieder lächeln zu können.

Workout fürs Gesicht

“Ich werde mir von diesen Umständen nicht mein Lächeln nehmen lassen, auch wenn es aktuell mehr auf der rechten Seite meines Gesichtes stattfindet“, sagte sie tapfer auf Instagram. In einem Video zeigte sie ihren Follower*innen, wie sie beispielsweise gezielt beide Augen zu schließen versucht, die Nase krauszieht oder die Mundwinkel anhebt. Alles im Versuch, den Gesichtsnerv zu animieren, die alte Symmetrie im Gesicht wiederherzustellen. Zum Glück macht Angelinas Genesung bereits sichtbare Fortschritte, zu denen ihr ihre Fans gratulierten.

Angelina Kirsch vom Pech verfolgt

Ein Unglück kommt selten allein, und so kann sich das Model jetzt noch mit einem weiteren Problem herumschlagen: "Ich wurde gestern beim Reiten von einer Bremse gebissen", klagte sie am Mittwoch (16. August) auf Instagram. Immerhin schlug das Biest nicht in ihrem Gesicht zu, sondern verpasste ihr eine schmerzhafte Beule auf der linken Schulter. Und so schnell lässt sich die Schleswig-Holsteinerin nicht umhauen, denn jede Herausforderung ist schließlich eine Gelegenheit, um über sich hinauszuwachsen: "Alles hat seinen Grund und ich sehe diese Reise als eine weitere Möglichkeit, mir selbst jeden Tag aufs Neue mit noch mehr Liebe und Akzeptanz zu begegnen", schrieb Angelina Kirsch abgeklärt auf Instagram.

Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images