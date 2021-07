Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie und Brad Pitt: Jetzt zoffen sie sich ums Weingut

DE Showbiz - Es scheint, als hätten Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (57) einen neuen Zankapfel gefunden. Seit die Schauspielerin ('Maleficent — Die dunkle Fee') vor knapp fünf Jahren die Scheidung einreichte, fliegen bei 'Brangelina' die Fetzen.

"Mehrere Lösungsvorschläge" abgelehnt

Ob das Sorgerecht für die Kinderschar oder die Gütertrennung — das einstige Traumpaar Hollywoods kommt einfach nicht mehr auf einen Nenner. Jetzt gibt es Zoff um das Weingut Chateau Miraval im Süden Frankreichs, welches Brad und Angelina 2011 gemeinsam erwarben und seitdem erfolgreich betreiben. Sie möchte ihre Anteile am Anwesen und dem Weinbetrieb loswerden, doch dee Versuche, diese an ihren Ex zu verkaufen, sind bislang gescheitert: Man konnte sich nicht einig werden, obwohl im Laufe der Jahre "mehrere Lösungsvorschläge" unterbreitet wurden.

Angelina Jolie zieht vor Gericht

Jetzt will Angelina Jolie den Besitz in der Provence an eine Drittpartei veräußern, doch dabei gibt es ein Problem, wie 'The Blast' erfahren haben will. Die entsprechenden Rechtsdokumente besagen nämlich, dass ihr dies nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Brad Pitt gestattet ist. Ihre Anwälte haben daher einen Antrag vor einem kalifornischen Gericht gestellt, der ihr den Verkauf doch noch ermöglichen soll. "Nach all den Jahren, in denen sie versucht hat, sich aus der Geschäftspartnerschaft mit ihrem Ex-Mann auf finanziell akzeptable Weise zurückzuziehen, liegt Ms. Jolie sehr daran, eine Vereinbarung zum Verkauf (ihrer Hälfte des Besitzes) abzuschließen", soll es in den Papieren heißen.

Ein Eilantrag, das Anwesen zu verkaufen, wurde bereits abgewiesen. Jetzt sehen sich Brad Pitt und Angelina Jolie — oder vielmehr ihre Anwälte — wohl erneut vor Gericht.

Bild: Faye Sadou/Cover Images