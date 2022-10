Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Schwerste Vorwürfe gegen Brad Pitt

DE Showbiz - Man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Verhältnis von Angelina Jolie (47, 'Maleficent — Die dunkle Fee') und Brad Pitt (58, 'Fight Club') unwideruflich zerrüttet ist. Doch was genau dazu führte, dass zwischen dem einstigen Traumpaar Hollywoods jetzt ein Rosenkrieg herrscht, gab seit der Trennung der beiden Rätsel auf.

Angelina Jolie wollte nicht unterschreiben

Jetzt kamen erste Details ans Licht, und zwar am Rande einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die die Ex-Eheleute um ihr Weingut in Frankreich führen. Angelina hatte ihre Anteile gegen den Willen ihres Noch-Mannes an eine außenstehende Partei verkauft. Daraufhin verklagte Brad seine Ex-Frau, sie habe ihm mit dem Verkauf an "einen Fremden" Schaden zufügen wollen. Jetzt kam heraus: Verhandlungen über die Anteile am Weingut, welches vor allem für seinen edlen Rosé bekannt ist, platzten laut Gerichtspapieren, weil Angelina sich geweigert hatte, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Diese hätte sie davon abgehalten, "außerhalb der Gerichte über Pitts emotionalen und körperlichen Missbrauch ihr und seinen Kindern gegenüber" zu sprechen.

Wie gewalttätig ist Brad Pitt?

Die fraglichen Zwischenfälle zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt sowie zwei ihrer sechs Kinder sollen sich 2016 auf einem Rückflug aus Frankreich in die USA ereignet haben. "Pitt würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht, griff Jolie am Kopf und schüttelte sie", so die Aussage der Schauspielerin. Zudem soll ihr damaliger Mann die Kinder mit Rotwein und sie mit Bier übergossen haben." Im September 2016, nach zwei Jahren Ehe, reichte Angelina wegen unvereinbarer Differenzen die Scheidung ein. Er habe sie mehrfach geschüttelt und angebrüllt. Ihre Anschuldigungen wurden zwar von den entsprechenden Behörden untersucht, zur Anklage kam es indes nicht. Sie habe die Anschuldigungen nicht weiter verfolgt, erklärte Angelina Jolie, doch jetzt müsse sie sich verteidigen, nachdem Brad Pitt sie verklagte.

Bild: Bonnie Cash/CNP/startraksphoto.com