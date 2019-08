Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Ihre Kinder sind von Marvel-Rolle begeistert

DE Showbiz - Anfang Juli wurde die Besetzung des neuen Marvel-Streifens 'The Eternals' während der Comic-Con in San Diego bekannt gegeben und seitdem ist klar: Die Fans können sich auf Hollywoodstar Angelina Jolie (44) in einer der Rollen des Blockbusters freuen. Doch nicht nur die Fans sind begeistert, auch Angelinas sechs Kinder können es kaum erwarten, ihre Mutter beim Kampf für das Gute im Marvel-Universum zuzusehen.

Stark für die Kinder

"Was mich sehr bewegt, ist, dass sie mich stark sehen wollen. Es geht nicht so sehr darum, mich in einem Film zu sehen, sie sind einfach froh, dass ich stark sein und Spaß haben werde", berichtet sie im 'People'-Interview.

In der Comicverfilmung, in der auch Hollywoodstars Salma Hayek (52) und Richard Madden (33) mitspielen werden, schlüpft Angelina in die Rolle von Thena, die mit übermenschlicher Kraft und Geschwindigkeit ausgestattet ist. "Sie ist eine Kämpferin. Ich werde hart arbeiten, damit das Marvel-Kinouniversum die Thena bekommt, die es verdient", versichert die Schauspielerin.

Angelina Jolie schwärmt von Chloé Zhao

Darüber hinaus freut sich der Kinostar auf die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Chloé Zhao. "Ich denke, dass Chloé einen ganz besonderen Marvel-Film machen wird. Mit aller Liebe und Respekt für die anderen … wir hoffen, dass wir dem ganzen etwas Neues hinzufügen können", zeigt sich Angelina Jolie zuversichtlich.

