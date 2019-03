Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Gibt sie ihren Marvel-Einstand?

Schauspielerin Angelina Jolie (43) hat in zwei Jahrzehnten eine erstaunliche Vielseitigkeit bewiesen. Dass sie in intimen Melodramen ebenso überzeugen kann wie in knallharten Comicverfilmungen, steht durch ‘By the Sea’ und ‘Wanted’ außer Frage. Doch auch wenn Comicverfilmungen ihr nicht neu sind, so hatte sie noch nie das Vergnügen, einmal in einem Marvel-Abenteuer zu bestehen. Bis jetzt.

Marvel-Abenteuer gehen weiter

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Blockbuster-Spektakel ‘The Eternals’, das von Chloe Zhao (36) inszeniert und auf einem Drehbuch von Matthew und Ryan Firpo basieren soll. Wie der ‘Hollywood Reporter’ berichtet, wird Angelina in dem Film eine prominente Rolle übernehmen, wenn auch noch keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen sind. ‘The Eternals’ beschreibt den Kampf der titelgebenden, nahezu unsterblichen Figuren gegen Monster, die sich Deviants nennen und die von kosmischen Göttern namens Celestials erschaffen wurden.

Warten auf Details

Dreh- und Angelpunkt des Kinofilms soll die Liebesgeschichte zwischen Ikaris und Sersi sein. Während ersterer von kosmischer Energie lebt, fühlt sich Sersi unter Menschen auf der Erde am wohlsten. Mehr Details sind allerdings noch nicht verraten worden. Marvel hat die Meldungen um Angelina Jolies Verpflichtung für den Film noch nicht kommentiert. Angelina hat nach dem Abschluss der Dreharbeiten zum ‘Maleficent’-Sequel wieder etwas Zeit und kann sich neuen Projekten widmen. Der Kinostart von ‘Maleficent: Mistress of Evil’ wurde erst kürzlich vorgeschoben. Statt im Frühjahr 2020 soll er nun schon in diesem Herbst in die Kinos kommen.

