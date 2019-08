Allgemein | STAR NEWS

Andy Serkis: Gollum in Liga der Spitzenregisseure angekommen

DE Showbiz - Andy Serkis (55) ist durch Blockbuster wie ‘Herr der Ringe’ und ‘King Kong’ bekannt geworden. Sein Gesicht hat man dabei nie gesehen – beziehungsweise nur indirekt, denn der Schauspieler verkörperte durch die Motion Capture-Technik Gollum und den Riesenaffen. In den vergangenen Jahren hat sich Andy auch als Regisseur versucht, das Melodram ‘Breathe’ und eine Version des ‘Dschungelbuchs’ auf die Leinwand beziehungsweise zu Netflix gebracht.

Große Verantwortung

Jetzt wird er sein bisher größtes Projekt als Regisseur realisieren, denn er wird ‘Venom 2’ mit Tom Hardy (41), Michelle Williams (38) und Riz Ahmed (36) verwirklichen, das Sequel des Blockbusters, der bei den Kritikern zwar durchgefallen, an den Kinokassen aber ein voller Erfolg war. Die Nachricht machte Andy selbst auf seinem Instagram-Account öffentlich, indem er ein Bild von sich postete, auf dem er einen ‘Venom’-Comic stolz in die Kamera hält: "Bestätigt. Es passiert tatsächlich. Ich kann es fühlen. Der Symbiont hat einen Träger in mir gefunden und ich bin bereit für das Abenteuer. Kann es nicht abwarten!"

Zuschlag für Herrn Serkis

Der ‘Hollywood Reporter’ hatte berichtet, dass Andy bereits im vergangenen Monat nach Los Angeles geflogen sei, um sich mit den Bossen des Studios Sony zu treffen und sich über das Projekt zu unterhalten. Das Sequel zu ‘Venom’ soll Tom Hardy als titelgebende Figur mit dem Bösewicht Cletus Kasady konfrontieren, der bereits am Ende des ersten Teils kurz zu sehen war – gespielt von Woody Harrelson (58). Produzentin Amy Pascal hatte schon angedeutet, dass sogar Tom Hollands Spider-Man im Sequel kurz seine Aufwartung machen könnte.

