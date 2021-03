Allgemein | STAR NEWS

Alles für die Schauspielkunst: Gollum-Darsteller Andy Serkis lief nur noch auf allen Vieren

DE Showbiz - Seit Andy Serkis (56) in den Trilogien 'Herr der Ringe' und 'Der Hobbit' auf der Leinwand zu sehen war, ist der Schauspieler ('Planet der Affen: Prevolution') auch international ein Star. Dabei ist das eigentliche Gesicht des Briten nie zu sehen, denn er spielt den von der Gier nach dem Ring zerfressenen Gollum, eine Figur, die tragisch zwischen der Wirklichkeit und der Schattenwelt gefangen ist.

Was sollen die Leute denken?

Die Rolle verlangte dem Briten dennoch so einiges ab, und Andy nahm seinen Job wohl noch einen Tick ernster als seine Kollegen, wie er jetzt verriet. Gollum ist vor der Kamera die meiste Zeit auf allen Vieren unterwegs, und sein Darsteller dachte gar nicht daran, es in den Drehpausen anders zu machen. "Ich bin auch abseits des Sets auf allen Vieren gelaufen, als wir den 'Herrn der Ringe' drehten", verriet Andy Serkis in einem Interview mit 'NME.com'. "Ich habe mich wirklich sehr lange auf die Rolle vorbereitet. Ich bin sogar stundenlang auf allen Vieren spazieren gegangen. Gelegentlich bin ich dabei natürlich auch auf andere Menschen getroffen und habe dann immer so getan, als suche ich nach etwas."

Andy Serkis ist Gollum dankbar

Der Brite war in seiner Heimat bereits ein bekannter Schauspieler, bevor die Tolkien-Filme entstanden, doch mit den beiden Trilogien wurde er auch international zum Star. Andy Serkis ist ganz dankbar, dass der Weltruhm erst später kam — wäre er jünger gewesen, hätte ihm der Ruhm vermutlich zugesetzt. "Ich war schon Ende 30, als es explodierte. Ich bin dankbar, dass es passierte, als es passierte, es war eine unglaubliche Zeit. So viele gute Dinge gingen daraus hervor, und ob es mir jetzt gefällt oder nicht, die Rolle lebt jeden Tag mit mir. Sie wird nie verschwinden." Demnächst wird es ein Wiedersehen mit seinen Kollegen aus den Tolkien-Filmen geben: Andy Serkis und Co. wollen mit Online-Chats Geld für Kinos in der Corona-Krise sammeln.