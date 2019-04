Allgemein | STAR NEWS

Andrea Berg: “Xavier Naidoos Offenheit und ehrliche Hingabe haben mich sehr beeindruckt”

Das neue Album von Andrea Berg (53), 'Mosaik', steht in den Startlöchern und wird am Freitag, den 5. April, erscheinen. Fans des Schlagerstars können die neue Musik ihres Idols kaum abwarten. Dabei ist besonders ein Song heißbegehrt: Sänger und Songwriter Xavier Naidoo (47) komponierte für Andrea das Lied 'Ich bin wegen dir hier', das der Musikerin besonders am Herzen liegt.

Ein magischer Moment

"Den Song sehe ich als Geschenk von Xavier an mich und von uns beiden an die Menschen. Ich weiß, dass er vielen in dunklen Stunden Halt geben wird", schwärmt Andrea im 'BILD'-Interview über die Zusammenarbeit. Der Sänger, der zurzeit in der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar' sitzt, habe ihr die Musik auf vollkommen neue Weise näher gebracht: "Xaviers Offenheit und ehrliche Hingabe haben mich sehr beeindruckt. Als wir den Song im Studio einsangen, war das ein magischer Moment."

Doppelte Ankündigung

Doch Fans der Schlagersängerin dürfen sich nicht nur über das neue Album 'Mosaik' freuen. Ende des Jahres wird die 53-Jährige eine Tournee starten. Insgesamt 23 Städte wird die Musikerin mit ihren Konzerten beehren.

Ob Xavier Naidoo bei einer der Shows vorbeischauen wird, um 'Ich bin wegen dir hier' zusammen mit Andrea Berg zu performen?

© Cover Media