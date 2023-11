Allgemein | STAR NEWS

Erste! Andrea Berg hat schon für Weihnachten geschmückt — und möchte gute Laune verbreiten

DE Deutsche Promis - Für viele ist Weihnachtsschmuck vor dem 1. Advent tabu, doch bei Andrea Berg (57) ist schon alles fertig für die schönste Zeit des Jahres, und das nicht erst seit gestern, wie die Sängerin ('Du hast mich tausendmal belogen') jetzt in einem Interview berichtete.

"Was ist wirklich wichtig an Weihnachten?”

"Ich bin seit Monaten in Weihnachtsstimmung", gestand die Schlager-Queen im Gespräch mit 'Bild' — bei dem im Hintergrund schon ihr Weihnachtssong 'Küss mich unterm Mistelzweig lief. Den hatte sie bereits im Frühjahr im Rahmen eines Weihnachtsalbums aufgenommen. "Ich mag auch den Sommer. Aber die Weihnachtszeit liebe ich. Diese kuschelige Stimmung und das Zusammensein mit seinen Liebsten. Da geht mir das Herz auf.“ Sie habe in den letzten Monaten die Zeit genutzt, um sich in Stimmung fürs Fest zu bringen, so die Musikerin weiter. Dabei habe sie sich auch mit grundsätzlichen Fragen auseinandergesetzt: "Was ist wirklich wichtig an Weihnachten? Was macht für mich dieses besondere Gefühl aus? Was brauche ich in dieser Zeit?" Auf jeden Fall Nikolausstrümpfe, denn die hängen schon am Kamin.

Andrea Berg will gute Laune verbreiten

"Weihnacht' ist bereits das zweite Weihnachtsalbum von Andrea Berg. Ihr letztes kam vor 16 Jahren heraus, doch dieses Mal ist einiges anders. "Mein erstes war sehr traurig, schwer und moll-lastig. Ich singe darauf die klassischen Weihnachtslieder, 'Süßer die Glocken nie klingen‘ oder 'Heidschi-Bum-Beidschi‘." Dieses Mal geht es fröhlicher zu, verspricht der Star. Lachen und tanzen sollen die Fans, denn wehmütig ist die Jahrezeit ohnehin für viele. "Jeder kennt das Gefühl, wenn man im Dezember einen Stein auf der Brust liegen hat, weil man Sorgen oder Kummer hat und gerade an Weihnachten jemanden vermisst, der nicht mehr da ist. Gerade deshalb ist es mir wichtig, Freude zu schenken!" betonte Andrea Berg.

