Allgemein | STAR NEWS

Amy Schumer: Pinkeln in den Hundenapf

DE Showbiz - Als in den USA der Lockdown angekündigt wurde, machten sich viele Stars umgehend auf, eine bequeme Bleibe für die Quarantäne zu suchen. Auch Amy Schumer (39) brach mit Mann Chris Fischer, Sohn Gene, Hund Tatiana und Kindermädchen von New York auf nach Martha's Vineyard, einer Nobel-Ferieninsel vor der Küste von Massachusetts.

Die Natur ruft

Das schöne Eiland ist nur per Fähre oder Flugzeug zu erreichen, und während die Schauspielerin ('I Feel Pretty') und ihre Mitreisenden darauf warteten, eingeschifft zu werden, musste Amy dringend schiffen. Da gab es nur ein Problem: "Wenn man ein New Yorker Nummernschild hat, musste man im Auto bleiben (um die Ausbreitung des Virus' zu verhindern), aber ich musste so dringend mal pinkeln", erinnerte sich der Star im 'Conan O'Brien Needs a Friend'-Podcast.

Amy Schumer wollte sich an die strengen Regeln halten

"Ihr ahnt schon, was passiert ist. Ich bin also im Auto mit unserem Kindermädchen und unserem Baby und meinem Mann und unserem Hund und ich musste so dringend…" Schließlich hatte Amy den rettenden Einfall. "Ich habe in den Reisenapf unseres Hundes gepinkelt", erzählte die Schauspielerin und fuhr fort: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in unserem Auto vor unserem Kindermädchen pinkeln müsste. Das war einfach nicht geplant. Damit hatte der ganze Trip schon eine coole Stimmung, denn ich wollte auf keinen Fall die 'Bleibt im Auto'-Regel brechen."

Und was hielt Tatiana von der ganzen Sache. "Unser Verhältnis hat sich geändert", gestand Tatianas Frauchen. "Sie schaut mich jedes Mal an, wenn ich ihr ihren Wassernapf hinstelle, als wolle sie sagen 'Kann ich das trinken?'" Verantwortungsbewusstsein hat eben ihren Preis — auch für Amy Schumer.