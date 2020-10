Allgemein | STAR NEWS

Amy Schumer: Für Wählerkampagne fallen die Hüllen

DE Showbiz - In weniger als einem Monat wird den USA gewählt, und es ist eine Wahl wie keine andere. Wegen der Pandemie werden besonders viele Stimmen per Briefwahl erwartet. Comedians wie Amy Schumer (39, 'I Feel Pretty') wollen sicherstellen, dass ihre Landsleute dabei auch alles richtig machen.

Keine 'nackten Wahlzettel'

Eine große Sorge sind Wahlzettel, die durch Formfehler ungültig werden. Auf diese machen jetzt diverse Stars mit einer spektakulären Aktion aufmerksam: Sie lassen die Hüllen fallen. Denn in den USA werden ungültige Stimmen als 'naked ballots', also 'nackte Wahlzettel', bezeichnet. Neben Amy Schumer sind unter anderem auch Chris Rock, Mark Ruffalo, Tiffany Haddish und Naomi Campbell Teil der Kampagne, die von der Organisation RepresentUs ins Leben gerufen wurde und in einem lustigen Video voller Stars zeigen will, wie's richtig geht.

Amy Schumer setzt sich für hohe Wahlbeteiligung ein

RepresentUs-CEO Josh Silver erklärte, man wolle ein ähnliches Debakel wie in Florida im Jahre 2000 vermeiden, wo falsch ausgefüllte Stimmzettel mehrere Nachzählungen erforderlich machten. "Wenn man sein Kreuz in der falschen Farbe macht oder den Zettel nicht richtig faltet, kann es sein, dass die Stimme nicht gezählt wird. Das hat nichts mit der Partei zu tun, es betrifft alle Wähler." Eine hohe Wahlbeteiligung wäre Beobachtern zufolge allerdings ein Vorteil für die Demokraten und ihren Kandidaten Joe Biden, der Donald Trump als US-Präsidenten ablösen will.

Die Message ist eindeutig: "Macht euch nackig und wählt!" befiehlt Amy Schumer, während Chris Rock mahnt: "Lest und befolgt die Anweisungen!" Diese seien übrigens von Staat zu Staat verschieden. Ob Amy Schumer und ihre Kolleginnen mit ihrem Appell wohl Erfolg haben?