Allgemein | STAR NEWS

Amy Schumer diagnosed with Lyme disease

DE Showbiz - Über Instagram wandte sich Amy Schumer (39) am Dienstag (8. September) an ihre Follower, um ihnen von ihrer Borreliose-Erkrankung zu berichten, die sie vermutlich "schon seit Jahren" hat.

Endlich kann die Behandlung beginnen

Bei dieser Gelegenheit suchte Amy den Austausch mit anderen Betroffenen: "Hat irgendwer diesen Sommer Lyme-Borreliose bekommen – ich hab’s und nehme Doxycyclin… und ich wollte noch sagen, dass ich mich gut fühle und mich freue, es loszuwerden", schrieb sie. Sie habe überprüft, ob sie während der Einnahme des starken Antibiotikums noch Wein trinken dürfe und man habe ihr geraten, "die Sonne zu meiden". Zusätzlich nimmt sie Kräuterpräparate ein, um die durch Zeckenbisse hervorgerufene Infektionskrankheit zu kurieren.

Amy Schumer ist nicht einzige Star mit Borreliose

Mit ihrem Leiden befindet sich Amy in guter Gesellschaft, denn auch Justin Bieber erklärte in diesem Jahr, dass ihn die Borreliose erwischt hat. Model Bella Hadid verriet in ihren Instagram Stories, dass sie jeden Tag unter Symptomen leidet, die von Kopfschmerzen über Schlaflosigkeit und Gelenkschmerzen bis hin zu Angstzuständen reichen, und dass es für sie schon der neue Normalzustand ist, sich schlecht zu fühlen. Ihr Bruder Anwar Hadid und ihre Mutter Yolanda kämpften ebenfalls schon jahrelang gegen das hartnäckige Leiden – ebenso wie Avril Lavingne, Alec Baldwin, Shania Twain, Kelly Osbourne und Ben Stiller.